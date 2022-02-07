В ожидании медалей в фигурном катании и биатлоне: главное об Олимпиаде. LIVE

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о составе сборной России по фигурному катанию на произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мы к финальному выступлению в произвольной программе у девушек обеспечим себе первое место. И мне кажется, нужно будет поменять Камилу Валиеву на Анну Щербакову. Почему? Она действующая чемпионка мира и в длинную больше заслуживает получить золотую награду при всей моей огромной любви к Александре Трусовой.

Щербакова стабильнее катает произвольную, и ее компонентов легко хватит, чтобы опередить всех. Щербакова точно не завалит произвольную программу, потому что у Трусовой обычно пять четверных, и она может где-то что-то неудачно сделать», — приводит слова специалиста YouTube-канал казанского клуба.