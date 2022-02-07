В ожидании медалей в фигурном катании и биатлоне: главное об Олимпиаде. LIVE

Фигуритсы из США Алекса Книерим и Брэндон Фрэйзер набрали 128,97 баллов и заняли третью строчку
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара — главное открытие этого сезона в парах, прогрессируют с каждым стартом. За каскад и выброс партнерша поборолась, общая сложность программы выше, чем у канадцев. Итоговая сумма — 139,6, «сизн бест».
Произвольная программа у пар. Канадские фигуристы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд набирают 130,07 баллов
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о составе сборной России по фигурному катанию на произвольную программу командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Мы к финальному выступлению в произвольной программе у девушек обеспечим себе первое место. И мне кажется, нужно будет поменять Камилу Валиеву на Анну Щербакову. Почему? Она действующая чемпионка мира и в длинную больше заслуживает получить золотую награду при всей моей огромной любви к Александре Трусовой.
Щербакова стабильнее катает произвольную, и ее компонентов легко хватит, чтобы опередить всех. Щербакова точно не завалит произвольную программу, потому что у Трусовой обычно пять четверных, и она может где-то что-то неудачно сделать», — приводит слова специалиста YouTube-канал казанского клуба.
Заключительный день в командном турнире по фигурному катанию
4:15 Спортивные пары Анастасия Мишина - Александр Галлямов 5:30 Танцевальные пары Виктория Синицина - Никита Кацалапов 6:35 Женщины Камила Валиева