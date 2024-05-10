Стало известно, с чем связана удачная работа Слишковича в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов, говоря об успешной работе Владимира Слишковича, который исполняет обязанности главного тренера в команде, заявил, что смена наставника это всегда встряска для футболистов. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Другой – что много матчей было подряд: через два дня на третий, через три на четвертый. И в этой ситуации Слишкович хорошо использовал ротацию. Наличие большого количества игроков хорошего уровня облегчило «Спартаку» задачу, в отличие от других клубов», — заявил Бушманов.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера в середине апреля после того, как был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее стало известно, кто точно не возглавит «Спартак».