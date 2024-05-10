«Боли роста» девочки оказались симптомом рака

У 11-летней девочки, которую заверили, что у нее обычные «боли роста», обнаружили раковую опухоль размером 26 см. Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые школьница пожаловалась на боли в ноге в мае 2023 года. Однако ее семья считала, что они связаны либо с возрастом (боли роста часто встречаются у детей до переходного возраста), либо с занятиями спортом. Однако вскоре девочка стала просыпаться по ночам от очень сильной боли. Рентген показал, что у нее был рак, распространившийся от верхней части колена до бедренной кости.

Девочке диагностировали злокачественную опухоль оболочек периферических нервов. Она прошла курс химиотерапии, а также ей заменили пораженную бедренную кость на искусственный имплант. Девочке пришлось заново учиться ходить. Заболевание может вернуться, несмотря на лечение, а также опухоль способна распространяться по всему телу, как и другие виды рака.

Она также прошла генетическое тестирование, чтобы врачи смогли изучить случай болезни. Эта редкая раковая опухоль поражает оболочку периферических нервов (они передают сигналы между головным и спинным мозгом и остальным телом) у одного из 100 тысяч человек. Ежегодно в Англии диагностируется около 70 случаев, большинство — у людей в возрасте около 40 лет. Помимо боли, эта опухоль может вызывать уплотнения или отеки мягких тканей под кожей.

Ранее противозачаточные таблетки привели к закупорке сосудов в легких женщины.