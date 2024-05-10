На шоу «Кабаре» с Редмэйном решили раздавать алкоголь и столкнулись с проблемой

Американские театралы пожаловались, что пьяные гости не раз едва не сорвали новую постановку мюзикла «Кабаре» в Театре Августа Уилсона на Бродвее. Об этом сообщает Page Six.

В течение 75 минут перед началом шоу зрителей развлекают танцоры, кроме того, им предлагаются напитки: все могут попробовать шот шнапса, а вип-столикам в течение этого времени доступны шампанское и коктейли. Однако решившие оригинально подогреть интерес к постановке авторы шоу столкнулись с проблемой.

«Женщина возле меня невероятно напилась, много раз уходила в уборную во время шоу, звенела льдом в бокале», — жалуется одна зрительница.

Конфликты пьяных зрителей друг с другом часто громкие и мешают другим, кроме того, под воздействием алкоголя зрители начинают приставать к артистам.

«Все напились, им раздали слишком много алкоголя. Женщина кудахтала, говорила, пела, рыгала, пыталась общаться с артистами», — говорит другая посетительница шоу.

Премьера нового мюзикла «Кабаре» с актером Эдди Редмэйном в одной из главных ролей состоялась в Театре Августа Уилсона в апреле 2024 года. Впервые «Кабаре» композитора Джона Кандера поставили на Бродвее в 1966 году. В 1972 году вышел фильм «Кабаре» Боба Фосса с Лайзой Минелли в главной роли.

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