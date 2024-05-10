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Задержан водитель упавшего в Мойку автобуса

Полиция задержала водителя упавшего в реку автобуса в качестве подозреваемого

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Валентин Егоршин/ТАСС

Полиция задержала и допросила 44-летнего водителя автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, в качестве подозреваемого. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В ведомстве заявили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Мужчина был задержан и допрошен в рамках данного уголовного дела.

По данным издания «Фонтанка», водитель автобуса, упавшего в Мойку, 5 июня 2022 года попал в ДТП на Васильевском острове и скрылся с места происшествия. Он столкнулся со «Шкодой». Тогда мужчину не стали наказывать.

Днем 10 мая на Поцелуевом мосту в центре Санкт-Петербурга произошла авария, в результате которой в реку Мойку упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились около 20 человек.

На кадрах с места ДТП видно, что водитель не справился с управлением автобуса при повороте с набережной на мост. В результате автобус выехал на встречную полосу, протаранил несколько машин и упал в воду.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.

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