Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал горожан выбрасывать сразу в мусорный контейнер цветы и гвоздики, которые те желают возложить в память о Победе над нацизмом. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Чиновник прикрепил к своему посту фотографию, на которой запечатлен мусорный контейнер со специальной наклейкой.

«Для свечей, гвоздик и советской ностальгии», — гласит надпись на наклейке.

По данным Telegram-канала Baltnews, такой контейнер поставили 9 мая у входа на Антакальнисское кладбище. Советские памятники там снесены, напомнили журналисты.

9 мая президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы в Москве заявил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне.

По словам российского лидера, правда мешает колониальной политике западных стран.

В военном параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Ранее сообщалось, что пограничники Литвы требуют от россиян отвечать на вопросы о Крыме и СВО.