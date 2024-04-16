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Яндекс запустил новый сервис на основе нейросети

Топ-менеджер Яндекса Дмитрий Масюк рассказал о возможностях сервиса Нейро

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Пресс-служба Яндекса

Яндекс запустил сервис, основанный на технологиях искусственного интеллекта Нейро. Об этом на презентации нового продукта рассказал директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий Яндекса Дмитрий Масюк.

На презентации сообщили, что в сервисе объединены возможности поиска и больших генеративных моделей. Так, Нейро может ответить на любой вопрос пользователя. Для этого нейросети изучают и подбирают необходимые источники в результатах поисковой выдачи. Далее выдается емкий ответ на основе найденной информации, которая была проанализирована и объединена моделью семейства YandexGPT 3.

Отмечается, что сервис берет информацию не из памяти модели, а из источников в интернете, что делает его ответы актуальными. При этом ответы Нейро всегда подкреплены ссылками на источники информации.

Как отметил Дмитрий Масюк, Яндекс хочет, чтобы сервис был доступен всем, поэтому монетизировать его в будущем планируется за счет рекламы

«Думаю, что в течение нескольких месяцев, максимум – кварталов, рекламная монетизация в нем появится. Мы постараемся, чтобы продукт был доступен всем, а монетизация оставалась рекламной», — добавил он.

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий Яндекса подчеркнул, что компания не заинтересована в минимизации трафика на внешние ресурсы.

«Хотя людям супер ценно получать емкий ответ, который мы даем в Нейро, сложно представить, что через год или два мы не захотим почитать высказывания любимого блогера или журналиста, а также другой оригинальный контент. Более того, источник, который Нейро показывает первым, получает чуть ли не больше трафика, чем раньше», — пояснил Масюк.

В Яндексе подчеркнули, что новый сервис умеет понимать естественный язык общения, поэтому нет необходимости подбирать формулировки для вопросов. Кроме того, пользователь может задать Нейро дополнительные вопросы или уточнить информацию в режиме диалога, а сервис ответит с учетом контекста беседы.

Отмечается, что Нейро уже доступен в приложении Яндекс с Алисой и в Яндекс Браузере. В Яндексе планируют, что к концу года сервис будут использовать более 10 млн пользователей.

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