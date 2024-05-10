Госдума утвердила Мишустина премьером

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление палаты парламента будет направлено президенту РФ Владимиру Путину для назначения Мишустина на должность.

В голосовании приняли участие 432 депутата Госдумы. Из них 375 человек проголосовали за утверждение Мишустина, 57 человек воздержались.

До этого депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что партия КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина.

Зюганов отметил, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава правительства. Он заявлял, что фракция на данный момент воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Депутат считает, что правительство должно больше работать в пользу тех, «кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке».

Незадолго до этого, депутатов Госдумы призвали не аплодировать в случае утверждения Михаила Мишустина на должность премьера страны.

Ранее Мишустин заявил о необходимости добиться повышения доходов граждан РФ.