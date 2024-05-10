В Улан-Удэ мужчина пытался задавить прохожих на машине и бросился на них с ножом

Мужчина с ножом бросился на прохожих в столице Бурятии и попал на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Хулиган сел за руль своей машины в состоянии алкогольного опьянения и едва не наехал на прохожих. В происходящее вмешались свидетели, они остановили мужчину, отобрав ключи от его автомобиля.

После этого буйный местный житель схватился за нож, стал бегать за людьми и пытался атаковать их. Горожане, ставшие очевидцами инцидента, вызвали на место полицию. В конце концов дебошира задержали.

В МВД России по Республике Бурятия произошедшее пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде второклассник угрожает детям ножом и требует у них деньги.