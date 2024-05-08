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Семеро погибли, двое задержаны: в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку

Автобус с 20 пассажирами упал в реку с Поцелуева моста

В центре Санкт-Петербурга произошла авария на повороте с Большой Морской улицы к Поцелуеву мосту. В автобусе находилось как минимум 20 пассажиров. Семь человек погибли, четверо – в состоянии клинической смерти. Водителя транспортного средства задержали, заявили в ГУМВД. Открыто дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. Также, по данным РИА Новости, задержан водитель каршеринга, столкновение с которым привело к падению автобуса в реку Мойку.

Судя по видео, опубликованному Mash, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил автомобиль, после чего врезался в ограждение и упал в реку. В спасательных работах участвует 69 человек и 18 единиц техники. Автобус находится в воде уже больше час. Всех пассажиров удалось достать.

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