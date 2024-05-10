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На Украине сообщили об усилении наступления ВС РФ под Харьковом

Минобороны Украины сообщило об усилении наступления ВС России под Харьковом

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РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ усилили наступление в Харьковской области. Об этом сообщило минобороны Украины.

По утверждениям ведомства, российские военные «усилили огненное давление на передний край обороны [Вооруженных сил Украины] при поддержке артиллерии».

В министерстве также добавили, что ВС России попытались прорвать границу на Волчанском направлении в Харьковской области. При этом в украинском Минобороны заверили, что «на данный момент эти атаки отражены».

Агентство Reuters сообщает, что новая попытка российского наступления «открывает новый фронт» в вооруженном конфликте.

Высокопоставленный источник в ВСУ рассказал агентству, что российская армия сумела продвинуться примерно на 1 км в районе Волчанска в 70 км от Харькова.

Источник агентства утверждает, что ВС РФ стремятся оттеснить ВСУ на 10 км от российской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтверждал наступление России на севере Харьковской области. Он подчеркнул, что Украина ожидала такого развития событий.

Ранее российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове.

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Операция на Украине
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