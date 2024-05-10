Упавший в Мойку автобус подняли из воды

Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, подняли из воды. Об этом сообщило РИА Новости.

На кадрах видно, как транспортное средство поднимают из реки при помощи крана и тросов.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. В результате ДТП с машиной каршеринга общественный транспорт оказался в воде. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга.

Очевидец рассказал «Газете.Ru» о попытках спасти пассажиров упавшего в Мойку автобуса.

Ранее владельца упавшего в Мойку автобуса оштрафовали на 400 тысяч рублей.