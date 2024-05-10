Володин попросил назначить в правительстве конкретного человека, отвечающего за ЖКХ

Граждане России присылают в адрес депутатов Госдумы огромное количество обращений по теме ЖКХ, в связи с чем в правительстве должен быть конкретный человек для их решения. Такое пожелание высказал спикер парламента Вячеслав Володин, сообщает РБК.

Вопрос был поднят на заседании по рассмотрению кандидатуры на пост премьер-министра.

«Коммунальная проблема — это проблема каждого нашего гражданина, она приходит в квартиру человека, поэтому мы надеемся, что вы нас услышите. Это, если хотите — общий наказ, все сталкиваемся с обращениями», — отметил Володин, обращаясь к кандидату на пост главы кабмина Михаилу Мишустину.

Спикер Госдумы отметил, что пожелание о назначении в правительстве РФ «ответственного человека с конкретной фамилией» надо формализовать. Володин выразил понимание того, что вопросы ЖКХ относятся к полномочиям регионов, однако в ряде случаев они не справляются и им надо помогать. А существующая размытость и бюрократия «не на пользу идет».

10 мая депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили Михаила Мишустина главой правительства России. После этого соответствующие документы попадут на утверждение президента страны, который примет окончательное решение.

Владимир Путин встретился с Михаилом Мишустиным перед началом заседания. Отмечая, почему выбор пал на кандидатуру Мишустина, глава государства сообщил, что российское правительство сделало немало за прошлые годы.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Ранее Мишустин рассказал депутатам о росте доходов населения.