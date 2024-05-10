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Политика

Военная операция на Украине, день 807-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 807-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Взрывы ночью произошли в Харькове и Николаевской области Украины. Средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Московской, Брянской и Белгородской областями. В Калужской области из-за падения дрона на территории НПЗ «Первый завод» произошел пожар, он уже ликвидирован. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:46

❗️ Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон «не поддерживает» такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта, пишет газета The Telegraph.

8:34

Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в результате взрывов повреждено административное здание в городе Никополе.

8:26

8:19

США и Украина сотрудничают со SpaceX для пресечения несанкционированного использования Россией спутниковой связи от Starlink, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. По его словам, стороны сумели «пресечь использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя на Украине».

8:15

Средствами РЭБ был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле в Кореневском районе Курской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

8:12

Взрыв ночью также прогремел в городе Дергачи Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

8:10

Взрывы ночью произошли в Харькове и Николаевской области, сообщило издание «Общественное».

8:06

Возгорание ночью произошло на территории НПЗ «Первый завод» в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным губернатора региона. к утру пожар полностью ликвидировали.

8:03

Средства ПВО ночью уничтожили пять украинских БПЛА над территориями Брянской, Московской и Белгородской областей — Минобороны РФ

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 807-го дня специальной военной операции России на Украине.

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