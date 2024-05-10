Военная операция на Украине, день 807-й

❗️ Удары ВСУ по России внесли раскол в отношения США, Великобритании и Франции, потому что Вашингтон «не поддерживает» такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта, пишет газета The Telegraph.
Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в результате взрывов повреждено административное здание в городе Никополе.
США и Украина сотрудничают со SpaceX для пресечения несанкционированного использования Россией спутниковой связи от Starlink, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. По его словам, стороны сумели «пресечь использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя на Украине».
Средствами РЭБ был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле в Кореневском районе Курской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Взрыв ночью также прогремел в городе Дергачи Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Возгорание ночью произошло на территории НПЗ «Первый завод» в Калужской области из-за падения беспилотника, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным губернатора региона. к утру пожар полностью ликвидировали.
Средства ПВО ночью уничтожили пять украинских БПЛА над территориями Брянской, Московской и Белгородской областей — Минобороны РФ