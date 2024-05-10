В Совфеде предостерегли Запад от отправки своих военных на Украину

Западным странам нужно осознать последствия отправки своего военного контингента на Украину. С такой рекомендацией выступил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Последствия такой отправки необходимо до конца осознать руководителям стран Запада», — написал политик.

По мнению Пушкова, «лучше не делать этого».

Как считает сенатор, недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что у военно-политического блока нет планов посылать армейский контингент альянса воевать на Украину, стало реакцией на последнее предупреждение России — проведение учений по применению ядерного оружия.

В апреле Столтенберг заявлял, что у Североатлантического альянса нет планов отправлять на Украину боевые подразделения, однако там есть военные советники НАТО.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва готова к любому развитию событий с НАТО на фоне информации о возможной отправке западных войск на Украину.

Ранее военный эксперт предрек вступление стран НАТО в СВО на Украине к лету.