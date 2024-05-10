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В Астрахани после смерти пяти человек задержан предполагаемый наркокурьер

В Астрахани задержали накокурьера по делу о массовом отравлении наркотиками

Сотрудники полиции задержали в Астрахани молодого человека, который подозревается в распространении синтетических наркотиков, от которых, как предполагается, умерли пять человек в Астраханской области и еще 14 попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает региональное УМВД РФ в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что из больницы в полицию поступила информация о госпитализации 14 жителей региона с признаками отравления. У одного из пациентов при себе находилось вещество, которое, как выяснил эксперт, было метадоном массой 0.23 грамма. Правоохранители задержали наркокурьера, который распространял запрещенные вещества, из-за употребления которых могло произойти массовое отравление. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (статья 228.1 УК РФ).

В ночь с 8 на 9 мая в Советском и Трусовском районах Астрахани были обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые скончались от употребления наркотических веществ. Также с отравлением наркотиками в медицинские организации поступили 14 жителей региона. Из них 11 человек находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Астрахани суд арестовал трех человек по делу об отравлении метадоном.

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