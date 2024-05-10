Путин выдвинул кандидата на пост премьер-министра. Теперь Госдума должна утвердить его Президент Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Госдума, которая впервые получила право формировать состав правительства, проведет пленарное заседание по вопросу утверждения главы правительства 10 мая в 14:00.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин.

«Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти», — добавил он.

7 мая правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу Владимира Путина. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Новые правила

Впервые в истории современной России Госдума получает право формировать состав правительства, включая утверждение председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Этот шаг реализует полномочия, предоставленные депутатам поправками к Конституции России в 2020 году.

«Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы», — добавил Володин.

По его словам, проведение заседания по вопросу назначения нового главы правительства запланировано на 10 мая в 14:00. Обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а на пленарном заседании Госдумы будут затронуты ключевые аспекты. Михаил Мишустин выступит с докладом, после чего последует раунд вопросов и выступлений депутатов и представителей политических фракций. Завершится это мероприятие голосованием по вопросу утверждения кандидатуры.

В ходе обсуждения особое внимание будет уделено ответам на вопросы, связанным с приоритетами, поставленными президентом Путиным. Среди них — демографическая политика, повышение благополучия граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, а также повышение обороноспособности страны.

Когда станет известен полный состав правительства

После изменений в Конституции в 2020 году процедура утверждения министров проходит по новому порядку. После того как Госдума утвердит нового премьера, у него есть неделя на представление президенту предложений о структуре федеральных органов исполнительной власти. Затем в течение двух недель премьер должен предложить Государственной Думе кандидатуры вице-премьеров и министров. Депутатам предоставлено до недели на принятие решений по предложенным кандидатурам. Важно отметить, что не все министры утверждаются депутатами. Назначение глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД происходит по решению президента после консультаций с Советом Федерации. Претенденты на должности сначала встречаются с профильными комитетами верхней палаты, после чего комитеты выносят заключение, и проходит голосование всех сенаторов.