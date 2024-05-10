Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань после прибытия в парижский аэропорт Орли, 5 мая 2024 года

Проверка на независимость от США: зачем Си ездил в Европу Политолог Ломанов: посредничество Китая по Украине зависит от Запада

Си Цзиньпин завершил поездку в Европу, посетив Францию, Сербию и Венгрию. В Западной Европе председателя КНР встретили обвинениями и претензиями, в то время как в Центральной прием оказался гораздо более теплым. В СМИ же поездку лидера КНР называют чуть ли не «перезагрузкой» отношений. Зачем на самом деле Си Цзиньпин впервые за пять лет ездил в Европу, в материале «Газеты.Ru».

Флер торговой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин в начале мая отправился с визитом в три европейских государства . Первой остановкой в турне китайского лидера стала Франция, где он встретился как с президентом Эммануэлем Макроном, так и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Визит в Пятую республику проходил на фоне 60-летнего юбилея с момента установки дипотношений между Пекином и Парижем и одновременно был ответной поездкой — Макрон побывал в Китае в апреле 2023-го.

Визит Си в Сербию был приурочен к 25-й годовщине атаки США на диппредставительство КНР в Белграде.

А завершила путешествие Венгрия: одна из немногих стран Евросоюза, поддерживающих инвестиционную инициативу Пекина «Пояс и путь».

Что такое «Пояс и путь» Си Цзиньпин представил концепт «Одного пояса — одного пути», который впоследствии стал просто «Поясом и путем», осенью 2013 года. Мегапроект призван усовершенствовать действующие и создать новые торгово-транспортные коридоры между странами Центральной Азии, Европы и Африки, что будет способствовать развитию их торговых отношений с КНР.



Инициатива объединяет почти 150 государств и более 30 международных организаций. Сам проект имеет долгосрочное планирование, предусматривает свыше $1 трлн инвестиций. За 10 лет общий импорт и экспорт государств-участников с КНР достиг отметки в $19,1 трлн. Россия напрямую в проекте не задействована, но в целом его поддерживает. В частности Москва и Пекин согласовали договоренность о сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шелкового пути» еще в 2015 году.

На Западе турне китайского лидера трактуют вполне однозначно. Так, агентство Bloomberg назвало визит попыткой не допустить торговой войны с Евросоюзом из-за производственного бума, который способствует экономическому восстановлению Китая. Выбор Франции тут не случаен, поскольку Макрон выступает за стратегическую автономию Европы от США, взявших курс на полномасштабное сдерживание Пекина, и даже говорил о необходимости «перезагрузки» связей с Пекином.

Экономические споры между ЕС и Китаем начались после пандемии коронавируса. В Брюсселе обвиняют Пекин в несправедливом доступе к рынку КНР, поскольку европейский импорт из Поднебесной значительно превышает экспорт.

Кроме того, в 2023 году ЕС начал расследование в отношении китайских субсидий на электромобили, которое Пекин раскритиковал как «голый протекционизм». Расследование связано с потерей прибыли европейскими компаниями. В 2019 году китайские электромобили занимали 0,4% европейского рынка, а к 2022 году их доля достигла почти 4%. Тенденцию Брюссель объясняет нечестным преимуществом компаний КНР из-за предполагаемого субсидирования со стороны государства. К тому же, в цене машины Китая обычно примерно на 20% ниже европейских аналогов.

Пекин любые обвинения в нечестной конкуренции отрицает. В ответ в январе 2024 года он начал антидемпинговое расследование в отношении импорта бренди из Евросоюза под предлогом жалобы от местных производителей. Дело затронуло поставки алкоголя объемом менее 200 литров, ударив по акциям преимущественно французских компаний Remy Cointreau, Pernod Ricard и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Какие цели у Пекина

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают поездку Си Цзиньпина в Европу. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что председатель КНР не ставил себе задачу договорится с Евросоюзом в целом.

«Ему важно иметь свою площадку во Франции, Венгрии и Сербии, на которой можно пояснить позицию Китая по всем ключевым вопросам. Это касается России и Украины, Ближнего Востока, а также ограничения китайских поставок в Европу.

Для Си это турне возможность показать, что те, кто разделяют китайские позиции, могут получать и китайские инвестиции. Тут Китай пытается переналадить часть своей европейской политики», — пояснил эксперт.

В то же время замдиректора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов заметил, что в турне присутствует символизм, важный для китайской стороны и незаметный для Запада.

«Во Францию визит приурочен к юбилею установления дипотношений. Это хорошее напоминание об истории. В середине 20 века Франция играла конструктивную роль в поддержании связей между Востоком и Западом, а также создавала позитивный контекст для разрядки на фоне ухудшения отношений США с СССР. Западные политики смотрят на все в короткой перспективе, а для Си Цзиньпина это важный символизм. Напоминание об отношениях с Францией во времена Мао Цзэдуна», — отметил специалист.

Он добавил, что поездка в Сербию в годовищну атаки по китайскому диппредставительству напоминает о том, что проблемы с военными интервенциями США возникли не пару лет назад, а во времена косовского конфликта.

«Самый главный вопрос, на который у Китая нет ответа, насколько европейские разговоры о стратегической автономии реальны. Если Европа полностью идет в американской политике сдерживания Китая, то никакой «перезагрузки» не случится. США не готовы к этому и одобрения европейцам не дадут», — отметил Ломанов.

Контрастный прием

Сам визит формально можно разделить на две части — смешанную и позитивную. Первая касается Франции и встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, где от Си потребовали фактически отказаться от экономической модели развития Китая (что выглядит нереализуемым), надавить на Россию для завершения конфликта на Украине и пригрозили введением пошлин на дешевый китайский экспорт.

Одновременно с этим двухсторонние встречи председателя Китая с Макроном прошли в довольно дружественной манере. Президент Франции показал своему гостю коммуну Ла-Монжи, где родилась его бабушка по материнской линии, подарил шерстяной плед и угостил коньяком, в отношении которого китайское правительство как раз ведет разбирательство.

В Венгрии и Сербии же Си Цзиньпина ждал теплый прием. В частности в Белграде лидера КНР встречали плакатами «Тайвань — это Китай». В обеих странах стороны много говорили о взаимном сотрудничестве и необходимости разрешения украинского кризиса дипломатическим путем.

close 100% Vivien Cher Benko/Reuters

Венгрия и Сербия охотно сотрудничают с Китаем, на что Пекин отвечает многомиллиардными инвестициями и совместными проектами. Например, строительством первого завода по производству электромобилей в Европе на венгерской территории или высокоскоростной железной дороги между столицами двух стран. Как отметила The Guardian, прямые китайские инвестиции в оба государства превышают отметку в €15 млрд. Издание подчеркнуло, что Франция по итогам встреч существенных сделок не заключила, в том числе не достигла ожидаемого соглашения по поводу самолетов Airbus.

Особый взгляд Китая

Конфликт на Украине, к которому так по-разному относятся в Западной и Центральной Европе, стал важной темой визита Си Цзиньпина. Так, в ходе поездки во Францию китайский лидер призывал не допустить эскалации, говорил о готовности поддерживать диалог со всеми сторонами и выступал за прекращение попыток возложить на его страну ответственность за кризис. При этом председатель КНР одобрил идею Макрона о прекращении боевых действий на время Олимпийских игр.

В ответ Си услышал лишь требования по усилению давления на РФ для урегулирования кризиса, а также критику за углубление сотрудничества с Москвой. С точки зрения Маслова, китайская позиция по украинскому вопросу самая взвешенная и рациональная — Пекин не пытается кого-то обвинить или однозначно поддержать.

«КНР выступает за то, чтобы прекратились военные действия. Если год назад эта позиция не встречала понимания в Европе, то сегодня все больше политиков устают от военных действий и склоняются к китайскому предложению.

В одиночку Китай, конечно, не сможет сыграть решающую роль в урегулировании ситуации. Однако есть очень много стран, к примеру БРИКС, которые поддержат позицию Пекина. Шансы на усиления поддержки китайских предложений в мире довольно много», — уверен эксперт.

По мнению Ломанова, пока внимать китайской позиции ни Запад, ни Украина не собираются. Он заметил, что без западного интереса китайского посредничества в урегулировании кризиса не получится:

«У Пекина свое понимание причин противостояния и того, что без обеспечения свободной неделимой безопасности в Европе — ни только для НАТО, но и России — никакого решения тут не будет. Обсуждать китайский план Запад всерьез не готов в ближайшей обозримой перспективе. Китай сможет стать посредником по Украине, если в этом будут заинтересованы все стороны».