Актер, казак, наемник: в Польше нашли могилу Шереметы, снявшего убийство российского военного

В маленьком польском селе обнаружили могилу ликвидированного на Украине наемника Януша Шереметы. Он погиб полтора года назад в 41-летнем возрасте от разрыва гранаты. Мужчина хотел стать актером, называл себя казаком, но влюбился в украинку и переехал к ней на родину. Он поддерживал действия украинских властей, поэтому решил принять участие в конфликте на стороне Украины. Шеремета получил популярность после того, как снял убийство российского военнослужащего.

Корреспондент РИА Новости нашел могилу польского наемника Януша Шереметы, который в 2022 году снял видео с убийством российского военнослужащего. Он покоится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

На надгробном памятнике черного цвета написано, что Шеремета погиб 4 декабря 2022 года в возрасте 41 года. Он воевал на стороне Украины. Также в правом верхнем углу расположен небольшой портрет мужчины в военной форме. Его могила украшена двумя букетами. На ней также стоит несколько сосудов с неизвестным содержимым.

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Казак влюбился в украинку

Шеремета родился в Польше неподалеку от украинской границы. В 21 год он эмигрировал в Великобританию. По данным Общественного ТВ Запорожья, Шеремета прожил за границей около десяти лет. Затем он полюбил украинку Татьяну и около декабря 2014 года решил переехать на родину возлюбленной. В беседе с изданием поляк заявил, что жалеет о том, что не смог поучаствовать в Майдане.

Переехав на Украину, Шеремета решил стать казаком: он стал участником казачьего уличного театра под псевдонимом Казак. В социальных сетях мужчина публиковал фотографии в образе — с чубом и усами.

На Украине Шеремета построил семью, у них с женой родилась дочь. Однако в 2017 году он решил вновь уехать в Великобританию — уже один. Мужчина поступил в школу актерского мастерства Academy of Creative Training и успешно ее окончил в 2019 году. Он планировал работать в актерской сфере — на платформе Mandy Network размещено его портфолио. Там написано, что Шеремета — актер, проживающий в Великобритании. Он якобы владеет польским, английским и русским языками.

В Великобритании Шеремета не смог получить признание. Он снялся в четырех фильмах, причем у одного режиссера — британца Дэнни Шайлера. В 2021 году Шеремета также получил роль владельца спа-центра в рекламном проекте.

Убийство российского военного

В марте 2022 года Шеремета рассказал в своих социальных сетях, что решил поддержать Украину в противостоянии с Россией и вступил в украинский Интернациональный легион. У мужчины не было боевой подготовки и опыта, однако уже в июле в интервью он представлялся командиром взвода. Мужчина рассказал, что вместе с ним в боях принимают участие японцы, колумбийцы и поляки. По его словам, он и еще одиннадцать человек из его группы принимали участие в боях под Харьковом, однако выжить смогли только трое.

Сейчас часть аккаунтов Шеремета в социальных сетях удалена, однако видео убийства российского бойца все еще можно найти на его страницах. На кадрах видно, что наемники добивают военнослужащего в подбитой боевой машине пехоты (БМП): японский солдат бросил в люк транспортного средства гранату, после чего россиянин погиб.

«Чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему», — прокомментировал действия своих сослуживцев Шеремета.

РИА Новости пишет, что экипаж российской БМП вступил в неравный бой с противником, так как украинские силы в тот раз имели превосходство.

Шеремета часто публиковал видео в форме и с оружием в руках. Он также просил подписчиков пожертвовать деньги его отряду на автомобиль.

Ликвидировали гранатой

4 декабря 2022 года Шеремета погиб в бою под Артемовском. Наемник Михал Павиньский рассказал Onet, что его сослуживца убило гранатой, сброшенной с беспилотного летательного аппарата. По его словам, Шеремета медленно истек кровью.

По данным МО РФ, на украинской стороне воюют 2960 польских наемников, 1497 из них уже ликвидировали. Польские власти никак эту ситуацию не комментируют. При этому официально граждане Польши могут принять участие в боевых действиях в другой стране только при наличии разрешения Министерства национальной обороны и МИД.