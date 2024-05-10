«Хотел драться с Тайсоном, но он отказался»: интервью с Федором Емельяненко Федор Емельяненко: в ММА больше спортивных принципов, чем в олимпизме

Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко поделился ожиданиями от чемпионата Европы по самбо. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, почему не хочет давать прогноз на бой Ислама Махачева с Дастином Порье, как Майк Тайсон отказался от боя с ним и почему ему до сих пор снится армия.

«Хочется, чтобы зритель насладился красотой самбо»

— В Сербии стартует чемпионат Европы по самбо — какие у вас ожидания от турнира?

— Ожидаю, прежде всего, красивых поединков. В турнире участвуют представители 29 стран — это рекорд чемпионата Европы по самбо. Наша география расширяется. К сожалению, не все зарегистрированные федерации смогли приехать. Но конкуренция растет, и команды приезжают все в большем составе. Если раньше было по два-три человека, то сейчас они приезжают полным составом. Всего — более 700 участников. Хочется, чтобы зритель насладился красотой самбо.

— Есть ли у вас персональные фавориты на соревнованиях?

— Конечно, я болею за ребят из нашей сборной. Еще есть в сборной Сербии Стефан Жупарич — хочется на него посмотреть. Это чемпион Европы, призер чемпионата мира по боевому самбо.

«Ребята из Fedor Team популяризируют самбо во всем мире»

— ММА — один из самых популярных видов спорта в России и в мире, и многие иностранные фанаты благодаря российским бойцам, в том числе вам, узнали о существовании самбо. Помогает ли это росту популярности самбо, или сейчас нет такой тенденции?

— Все больше и больше самбистов выступает в ММА и добивается высоких результатов. Практически все ребята из моей команды Fedor Team — заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы мира. На сегодняшний день Валентин Молдавский бьется в PFL, он был временным чемпионом в Bellator. Вадим Немков перебил всех, кого возможно, это яркий представитель нашего вида спорта. Витя Немков удачно бьется в российском промоушене «Наше дело», и самбисты других школ хорошо выступают. Они отстаивают наш вид спорта в ММА и популяризируют его во всем мире.

— Как вы ощущаете себя в роли наставника? Что вам дает эта деятельность?

— По-разному ощущаю себя. Иногда бывает очень тяжело (смеется). Тяжело пробиться через какое-то непонимание. А иногда бывают восторг и радость от побед, когда ребята воплощают то, что мы прорабатывали, побеждают во славу России. Но прежде всего, меня радуют их человеческие качества. Я уже не раз говорил, что после первого выступления нашей команды в Японии кто-то помог своим родителям, закрыл их кредиты — не себе на карман положили, а помогли своим близким. И сейчас они поддерживают близких, а также передают свое мастерство молодежи.

— Вы сообщили о работе над кандидатской диссертацией по духовно-нравственному воспитанию спортсменов ММА. Можете рассказать, какой в ней вы делаете вывод? Что ключевое в этой работе?

— Ключевое — то, что если заниматься воспитанием нашей молодежи, то налицо результат духовно-нравственных поступков. Становится в разы меньше преступности, бытовой агрессии. Не секрет, что во многих видах спорта, особенно в единоборствах, все замыкается на спортивной деятельности. Ведет тренер спортсмена, тот доходит до определенного результата, а потом сходит в сторону. К примеру, становится не чемпионом мира или победителем Олимпийских игр, а наркоманом. Прежде всего, должно быть духовно-нраственное воспитание, а все остальное на это уже накладывается.

«У ММА-промоушенов больше спортивных принципов, чем у олимпийского движения»

— Российские спортсмены сейчас не могут выступать на большинстве международных соревнований, но в UFC и в Bellator для них нет ограничений. Почему, на ваш взгляд, именно ММА-промоушены оказались так благосклонны к россиянам?

— Не знаю. Слава богу, что так. Это частные, коммерческие организации, их меньше волнует политика. Как оказалось, эти профессиональные промоушены больше следуют спортивным принципам, чем олимпийское движение. Везде говорили, что главный лозунг — «спорт — вне политики, а оказалось, что, в первую очередь, политика касается спорта.

— Будете ли следить за Олимпийскими играми, болеть за россиян, которые смогут там выступить?

— Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят. А вообще, наверное, надо было принимать единое решение, и если не ехать на Олимпиаду, то нужна поддержка внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись. Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования. Но необходимо оказать поддержку спортсменам, которые всю жизнь кладут ради прославления страны.

«Хотел подраться с Тайсоном, но он сказал «нет»

— Вы не раз в последнее время говорили, что хотите попробовать себя в боксе — что привело вас к такому решению, что стало отправной точкой?

— Боксом я занимаюсь с 23 лет, а сейчас мне 47 — выходит, больше половины своей жизни я в боксе. Получилось так, что дальше в ММА я не могу двигаться, накопились проблемы, травмы. Но я бы хотел еще побыть в спорте, чувствую в себе силы на это.

— А есть какие-то подвижки с возможным соперником, с организацией поединка?

— Пока — только разговоры, обоюдное желание. Но когда дойдет до дела, до серьезных переговоров, вы узнаете.

— Вы допускали возможность побоксировать с Майком Тайсоном, но, судя по всему, этого боя не будет — почему?

— Да, я хотел бы подраться с Майком, и шаги для этого были сделаны, но Майк сказал, что их не было, и выбрал Джейка Пола (смеется).

— UFC анонсировал бой Дастина Порье и Ислама Махачева — за счет каких качеств Ислам может победить?

— Во многих аспектах Ислам посильнее. Я не люблю прогнозировать и гадать, предпочитаю смотреть и наслаждаться. Не то чтобы я не специалист, но не хочу давать прогнозы, которые могут оправдаться, а могут не оправдаться. Неблагодарное это дело.

Скажу так: у Ислама есть все шансы победить.

— В беседе с сербскими студентами вы рассказали, что вам до сих пор снится армия. У вас такая насыщенная жизнь, столько поединков, поездок — а все равно всплывают воспоминания армейской молодости. Это был травматичный опыт?

— Нет, абсолютно. Я рад тому, что служил. Я призвался молодым человеком, еще «сырым». А вернулся уже возмужавшим. Побыл в мужском коллективе, послужил и совершенно об этом не жалею. Служил я в обычных войсках, не в спортроте, но, когда вернулся, сразу вошел в сборную России. Ребята, которые были в ней уже много лет, спрашивали: «откуда ты взялся»? Меня не видели и не слышали, а тут я так «влетел». У меня было желание продолжать спортивную карьеру, я всегда этим горел.