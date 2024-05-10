Госдума направляет Путину постановление об утверждении Мишустина премьером

Государственная дума направляет на подпись президенту России Владимиру Путину постановление об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании 10 мая Государственная дума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром Российской Федерации. Мишустин поблагодарил депутатов ГД за одобрение его кандидатуры на пост премьера. 375 депутатов проголосовали за утверждение Мишустина, 57 человек воздержались. В частности партия КПРФ отказалась голосовать за Мишустина. Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава правительства.

Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьера заявил, что правительство РФ в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан. Всего в работе властей страны будет шесть приоритетов, отметил Мишустин. В их числе поддержка семей с детьми, укрепление экономики, развитие регионов, цифровая трансформация и обеспечение технологического суверенитета.

Ранее Мишустин заявил о необходимости добиться повышения доходов граждан РФ.