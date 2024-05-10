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ВСУ обстреливают село в Белгородской области

РСЧС: ведется обстрел села Новопетровка в Белгородской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел. Об этом сообщили в мэрии столицы региона со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Ведется обстрел Валуйский городской округ, с. Новопетровка», – говорится в сообщении.

Власти Белгорода призвали местных жителей спуститься в укрытие.

10 мая в Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попало село Вязовое Краснояружского района. В тот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Красное.

Накануне Гладков рассказал, что украинские военные совершили обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате атаки в четырех частных домах зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.

Ранее глава Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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