«Рухнул потолок, была утечка газа»: жительница Копейска рассказала о соседях-маргиналах

В Копейске Челябинской области власти отказываются выселять маргиналов из муниципальной квартиры, которые мешают другим жильцам. Об этом «Газете.Ru» рассказала их соседка Елена. По словам женщины, житель квартиры пьет и употребляет наркотики, не платит за коммунальные услуги, водит к себе маргиналов и постоянно затапливает ее жилье — недавно у Елены рухнул потолок.

«Мы живем в этой квартире с этими соседями лет 15. Квартира у них муниципальная. Он наркоман. Администрации и прокуратуре нет дела вообще. Мы писали, присылали фото и видео. Никому нет никакого дела, а мы живем под постоянным страхом. Эти соседи, я как раз под ними живу, постоянно нас топят. Нет ни одной комнаты, которая не была бы затоплена. Батареи все пропили, сняли. Дом без окон, без дверей и полна горница людей — там постоянно маргиналы какие-то.

Сегодня меня опять затопили. У нас у всех дети, внуки маленькие, мы боимся жить. Там электропроводка непонятно, в каком состоянии, уже газ отключили. Слава богу, я вовремя забила тревогу, там была утечка газа оказывается. То есть мы живем на пороховой бочке, не знаем, куда жаловаться на них. Мы просто в отчаянии. В подъезд выходишь — они пьяные, сидят эти все бомжи, наркоманы, пьяницы. Им не нужно это жилье, они не в состоянии за ним ухаживать. За квартиру они не платят — там бешеные долги, и никто с них не спрашивает эти деньги. Я реву каждый день. 7 марта у меня потолок рухнул», — сказала она.

Елена уточнила, что не раз обращалась в администрацию города и прокуратуру, однако постоянные «для показухи» суды не приносят результата.

«Я писала обо всем этом в администрацию города Копейска, которая подала на них суд. Но мне дали понять, что их никто не выселит, что нам придется всю жизнь с ними маяться, но это просто нереально. Их сначала хотели, как мне сказали, выселить без права предоставления жилья, но потом выяснилось, что выселить их невозможно, потому что они дети-сироты. 22 мая суд, я не знаю, как жить даже до 22-го числа, мы их все боимся. На суд нас никто не приглашает. Хотелось бы, чтобы соседей выслушали. У меня на ноге аппарат Илизарова после операции, а это все говно течет, вода бежит, я живу уже без света, потому что все затоплено, все это нужно сушить. Суды постоянно идут. К ним приходят, бумаженцию наляпали на дверь, что якобы выселять собираются. И так годами это все и длится. Для показухи какие-то суды прошли, и все в том же духе продолжается. Полиция приезжает, руками разводит — «а давайте в суд». Ну так суды-то идут, толку? Вы приехали, тут подозрительные лица, вы даже не выясняете, кто это. Пришли, бумажки заполнили, две строчки написали и ушли. Хоть бы вывели их отсюда. У нас угроза нашей жизни и здоровью. Мы не знаем, когда что может произойти», — подчеркнула она.

Ранее жители дома в Озерске рассказали о соседке, которая живет с крысами.