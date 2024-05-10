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Ученые предложили запустить на Луне левитирующий робопоезд

NASA: роботизированный состав сможет перевозить на Луне до 90 тонн груза в день

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NASA

Специалисты NASA представили план по созданию на Луне транспортной системы на основе левитирующее роботизированных поездов. Проект получил название Flexible Levitation on a Track (FLOAT), что переводится как «гибкая левитация на треке». Исследование опубликовано на официальном сайте космического агентства.

FLOAT стал частью программы «Инновационные передовые концепции» NASA, предназначенной для разработки различных «научно-фантастических» решений для освоения космоса.
По мнению авторов инициативы, FLOAT получится запустить на Луне уже в следующем десятилетии.

«Мы хотим построить первую лунную железнодорожную систему, которая обеспечит надежную, автономную и эффективную транспортировку полезной нагрузки на Луне», — отметил руководитель проекта Итан Шалер.

Согласно задумке, FLOAT будет представлять собой дорожки из трехслойной пленки, над которыми парят роботы с тележками. Устройства смогут двигаться со скоростью около 1,6 километра в час и транспортировать до 90 тонн материалов в сутки. Ученые отметили, что такой дизайн поможет снизить износ техники от контакта с жесткой лунной пылью.

Ранее исследователи разработали «цирковой» метод тренировок для астронавтов на будущих лунных базах.

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