Трамп призвал Байдена выполнить обещание и явиться на дебаты

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил нынешнему американскому лидеру Джо Байдену о его обещании провести с ним дебаты, отметив, что готов к дискуссии. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Дорогой Джо, теперь, когда ты согласился участвовать в дебатах на ныне умирающем шоу Говарда Стерна, давай устроим это прямо сейчас. Я готов пойти куда угодно», — заявил Трамп.

10 мая Байден, отвечая на вопрос о том, когда он готов принять участие в дебатах со своим конкурентом в предвыборной гонке Дональдом Трампом, заявил: «Организуйте».

Трамп сообщал, что готов в любое ближайшее время встретиться с Байденом для проведения дебатов. Экс-президент уверен, что Байден не может или не хочет проведения таких дебатов, но на него будет оказано большое давление, поэтому в итоге ему придется пойти на этот шаг.

Ранее стало известно, кого из кандидатов в президенты США поддерживают больше.