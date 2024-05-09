Архиепископ тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви Баграт Галстанян на акции протеста на площади Республики в Ереване, Армения, 9 мая 2024 года

«У вас час, чтобы уйти»: армянский архиепископ и тысячи его сторонников потребовали отставки Пашиняна Армянский архиепископ Галстанян потребовал отставки Пашиняна

В Армении достигли пика массовые протесты против премьера Никола Пашиняна. В этот раз их возглавляет не политик, а священник. Во главе «марша самоочищения» он пять дней шел с недовольными пешком на Ереван, а теперь настаивает на уходе премьера и обещает «повергнуть государство в шок». О причинах и перспективах протестов — в материале «Газеты.Ru».

Ультиматум Пашиняну

Центр Еревана 9 мая заполнили несколько тысяч протестующих против власти. Лидер протеста глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Галстанян дал армянскому премьеру Николу Пашиняну час на отставку:

«Впервые называю его имя. Никола Пашинян, у вас есть один час, чтобы подать заявление об уходе. Я готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки. В Армении вы больше не имеете какой-либо власти».

Архиепископ подчеркнул, что Пашинян постоянно лгал армянскому народу и терроризировал его, развалил всю систему безопасности, посягнул на основы национальной идентичности и церковь. Собравшие поддержали Галстаняна криками «Никола-предатель», «Уходи» и «Армения, родина, бог».

Когда срок ультиматума истек, Галстанян продлил ожидание еще на 20 минут, до 20:00 по местному времени (19:00 мск).

«Мы очень мирно, спокойно в последний раз терпеливо подождем», — прокомментировал архиепископ.

Однако премьер проигнорировал все обращения. Пашинян не намерен в ближайшее время встречаться с Галстаняном, заявил депутат Национального собрания (парламента) и представитель правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян. Он отметил, что не видит смысла в переговорах с протестующими.

Забастовка и акции неповиновения

В ответ архиепископ сообщил демонстрантам, что переговорил с двумя парламентскими фракциями насчет процедуры импичмента Пашиняна. По его словам, обе готовы всем составом голосовать за.

«Но не хватает около 20 голосов», — уточнил Галстанян. Он пообещал 10 мая продолжить обсуждения с парламентом.

Чтобы добиться отставки Пашиняна, необходимы голоса большинства депутатов. Сейчас в парламенте оно у правящей партии.

Архиепископ также призвал всю страну начать с утра 10 мая мирные акции неповиновения. Он пояснил, что власти не оставили другого пути, кроме как «повергнуть государство в шок».

«Я прошу студентов, вузы, всех бизнесменов, для кого деньги не являются высшей ценностью, дорогой народ, всех-всех объявить забастовку. Без всякой агрессии, всего несколько дней, два-три дня, не больше», — обратился к армянам лидер демонстрантов.

Галстанян подчеркнул, что протесты должны поддержать все, кому «дорога родина». Сам архиепископ останется ночевать на площади Республики в центре Еревана.

«В моем случае для вас нашла коса на камень. Ты (Пашинян. — «Газета.Ru») просто тянешь время», — резюмировал архиепископ.

Кто поддерживает Галстаняна

Поводом для новой волны протестов в Армении послужили четыре деревни у азербайджанской границы. Власти республики согласились отдать их Азербайджану, но жителей такой поворот не устроил. Сначала они пытались протестовать по месту жительства и даже перекрыли одну из основных трасс страны. Власти не пошли на уступки, несколько десятков недовольных были задержаны. Однако благодаря поддержке церкви местные не сдались.

Спорные деревни входят в Тавушскую епархию, которую возглавляет 52-летний святейший Баграт (так в Армении называют епископов). Он активно поддерживал народ и стал лицом протестов. Архиепископ подчеркивает, что не против мира с Азербайджаном и демаркации (установления) границ, однако последнюю проводят в одностороннем порядке, «унизительно и неприемлемо» для армян.

В итоге Галстанян объявил пеший марш на Ереван под названием «Тавуш за родину». Архиепископ назвал его «маршем самоочищения» и «маршем за честь».

«Духовная Армения победит новую Армению. Настоящая Армения должна победить фальшивую, фейсбуковскую Армению», — призвал Галстанян.

Шествие стартовало 4 мая из Киранца в 160 км от армянской столицы. Протестующие во главе с Галстаняном шли в Ереван почти неделю и добрались до города 9 мая. По пути к ним присоединялись жители разных регионов, в частности родственники пострадавших в Карабахе военных.

Митинг в Ереване архиепископ начал со слов «Не представлял, что у меня столько близких». Он вышел на сцену во всем белом, объяснив, что это «символ победы и согласия». Архиепископ также показал толпе свой нательный крест. Мужчина рассказал, что он отлит из пуль. Священник пообещал не снимать крест «до победы».

Это не первые массовые протесты против Пашиняна, но их впервые поддержало духовенство. Раньше недовольных возглавляли политики, а Галстанян, в отличие от них, не запятнан коррупционными скандалами. Символично и то, что архиепископ со своим маршем повторил путь самого Пашиняна — когда-то премьер начал путь к власти с пешего похода из Гюмри на Ереван.

«Пашинян, я думаю, не выполнит требования протестующих по доброй воле. Здесь, как мне кажется, все зависит от решительности протестующих и от того, насколько они организованы, насколько они будут готовы следовать целям... Я думаю, что ситуация достаточно серьезная, но... нельзя недооценивать силового ресурса и внешней поддержки, которая оказывается Пашиняну», — оценил исход протестов политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.