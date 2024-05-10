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Стало известно, подписал ли Мбаппе контракт с «Реалом»

Журналист Бульма заявил, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

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Christian Hartmann/Reuters

Журналист Sports.fr Абделла Бульма на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал, что французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом».

Журналист утверждает, что стороны уже официально подписали все документы. Это произошло примерно 21 февраля.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Парижане стали чемпионами Франции. Сейчас у клуба 70 очков. На втором месте идет «Монако», имея в активе 61 балл. Третье место занимает «Брест», набрав 57 баллов.

Ранее Мбаппе отказался отвечать на вопрос о «Реале».

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