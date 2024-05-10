Дело о ДТП с автобусом в Петербурге попросили забрать у полиции

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД), заведенное по факту падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, попросили передать из полиции в Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по городу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Глава ведомства поручил инициировать передачу уголовного дела», — указывается в публикации.

По мнению главы ГСУ, передача дела позволит провести полное, всестороннее и объективное расследование.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. В результате ДТП с машиной каршеринга общественный транспорт оказался в воде. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.