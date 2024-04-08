«Авито» сделает жизнь путешественников проще

На сайте и в приложении «Авито» появился раздел «Авито Путешествия», с помощью которого можно забронировать любые виды размещения для краткосрочного проживания в России, сообщает пресс-служба компании.

На данный момент пользователи могут снять на платформе квартиры и загородную недвижимость, а в сентябре 2024 года в раздел добавят отели.

В компании отметили, что клиенты «Авито Путешествий» смогут оформить рассрочку на бронирование жилья.

«Система отзывов на гостей, страхование имущества на время проживания путешественников, круглосуточная поддержка и другие меры направлены на улучшение опыта арендодателей с платформой», — отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

По словам основателя УК «Добрые руки» и Rent Club Ильи Бузункина, развитие онлайн-бронирования отелей сделает сферу более доступной для клиентов.

«Повышение конкуренции в этой области способствует разнообразию предложений и повышению качества сервиса», — добавил он.

По мнению генерального директора Infoline-аналитики Михаила Бурмистрова, сервис «Авито Путешествия» может стать одним из лидеров рынка.

«Ключевые компоненты для успеха новой вертикали у «Авито» есть: это лидирующие позиции на рынке бронирования жилья, огромная клиентская база, удобный набор сервисов от рассрочки до элементов кешбэка, а также удобная платформа для самих объектов гостиничного бизнеса. Поэтому позиции для старта очень сильные», — сказал он.