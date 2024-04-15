Трехтарифный счетчик. Дифференцированный подход защитит потребителей. Как это будет работать?

Федеральная антимонопольная служба настаивает на скорейшем внедрении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения. С одной стороны это, защитит добросовестных потребителей, которые используют электроэнергию только для бытовых нужд, с другой – снизит избыточную нагрузку на промышленные предприятия, страдающие от перекрестного субсидирования. Особенно дифференцированные тарифы актуальны в Сибири, где установлена самая низкая в стране стоимость киловатт-часа для населения, чем активно пользуются майнеры криптовалют. О чем говорили другие участники практического семинара ФАС России в сфере тарифного регулирования, который проходит 11 и 12 апреля в Сочи, – в материале «Газеты.Ru».

С нового года в стране начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит от объема потребления. Механизм уже работает в 53 регионах и в ближайшее время должен распространиться на другие субъекты РФ. Причем этот переход напрямую увязывается с так называемым перекрестным субсидированием — повышенные тарифы будут вводиться в случае, если объемы льгот, финансируемых за счет повышенных платежей для бизнеса, превысят лимиты, установленные правительством.

Донастройка

На практическом семинаре ФАС России в сфере тарифного регулирования, который проходит сейчас в Сочи, заместитель руководителя ФАС России Геннадий Магазинов озвучил предложения по «донастройке» дифференцированных тарифов на электроэнергию. Он отметил, что тарифно-балансовые решения на 2024 год приняты с учетом Социально-экономического развития России. В 53 российских регионах, где уровень перекрестного субсидирования на год превышает предельно допустимые нормативы, уже ввели дифференцированный тариф. До 1 мая еще 20 регионов должны принять такое решение. «Дифференцированный тариф помогает бороться с перекрестным субсидированием и нелегальным майнингом криптовалют», – подчеркнул Геннадий Магазинов.

«Нужно ввести реальную дифференциацию и выделить 10 процентов наиболее обеспеченных семей, ввести для них повышенный тариф. Пока потребители будут иметь не дифтариф, который должен быть, а просто тариф — всегда будут проблемы с инвестициями (в энергетику, в сетевой комплекс – прим. ред.)», – говорит глава «Русэнергосбыта» Михаил Андронов.

Усовершенствования ФАС будут направлены на определение предельного значения третьего диапазона потребления. «Мы видим диапазоны потребления на уровне более 40 тысяч киловатт в час в месяц, интересно было бы пообщаться с коллегами и узнать, как эти диапазоны устанавливались, исходя из каких соображений. По всей видимости, регионам потребуется помощь федерального центра в проработке диапазонов потребления, – говорит чиновник. – Мы склоняемся к тому, чтобы сделать несколько подходов в определении границ потребления — по объемам потребления (расчетно 9375 киловатт часов в месяц – прим. ред.). Тарифы могут быть также дифференцированы по сезонам — зимним месяцам, кварталам, месяцам и так далее. А ресурсноснабжающие организации должны донастроить биллинговые системы для корректного измерения потребления и выявления нарушений».

Кроме того, по словам Геннадия Магазинова, эффективность дифференцированных тарифов повысится в случае исключения второго диапазона объемов потребления из расчета индекса платы граждан по аналогии с тем, как это работает сейчас для третьего диапазона. Также ФАС России считает целесообразным ввести особенности расчета тарифа третьего диапазона, которые создадут действенные стимулы для борьбы с серым майнингом в ряде регионов.

Против майнинга

Наиболее остро тема дифференцированного тарифа обсуждается в Иркутской области, где фермы по добыче криптовалюты устанавливают в жилых домах, гаражах, тем самым повышая нагрузку на сети. Из-за этого в регионе участились аварийные отключения электроэнергии, увеличилось количество пожаров, связанных с работой майнингового оборудования в непредназначенных для этого помещениях. Кроме того, незаконный майнинг может стать причиной энергодефицита в области, создавая проблемы с подключением новых потребителей, в том числе — промышленных.

Согласно результатам опроса, проведенного Институтом экономики естественных монополий Президентской академии, переход на дифтариф поддерживают около 65% опрошенных респондентов — представителей органов власти, участников рынка и отраслевых экспертов. Согласно опросу ВЦИОМ, 53% иркутян поддержало введение в регионе дифференцированных тарифов.

По оценке «Системного оператора» Единой энергосистемы России сегодня потребление «белого» майнинга составляет 2,5 гигаватта мощности, 1,6 гигаватта из которых расположены в Сибири. Потенциальный рост в регионе составляет 5,4 гигаватта. «В Иркутской области есть такие садовые товарищества, где за последние годы энергопотребление выросло на тысячи процентов. Это можно списать на электроотопление, однако показатели одинаковы и для летних месяцев. То есть базовое потребление выросло на сотни мегаватт. Реальные цифры майнинга в 1,5-2 раза выше оценочных, этот вопрос требует регулирования, – говорит глава «Системного оператора» Единой энергосистемы России Федор Опадчий. – Предлагается создать экономические стимулы для миграции майнинга из энергодефицитных районов в профицитные. При этом необходимо скорректировать правила, по которым в случае возникновения дефицита первыми будут отключаться майнеры».

В ФАС РФ считают, что регионам необходимо сразу вводить такой порог потребления, который адекватно отражает нормативный уровень. При этом в службе заверяют, что для многодетных семей ставка тарифа останется льготной при любом уровне потребления, а тариф для третьего диапазона потребления будет не выше цены электроэнергии на оптовом энергетическом рынке. Вопрос о фиксации границ первого и второго диапазоне не рассматривается, каждый регион должен сам определить нормативные значения исходя из местных особенностей.