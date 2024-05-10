«Расшатывают и без того неустойчивую психику»: как выбирать детские игрушки?

Игрушки — неотъемлемая часть жизни ребенка, но найти «правильные» сегодня не так уж просто. Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники, рассказала «Газете.Ru», какое значение имеют игрушки и как правильно их выбирать, чтобы детям было не только интересно, но и полезно.

Зачем детям игрушки

Основная деятельность ребенка и его способ познания мира — это игра. Игрушка в данном случае становится инструментом, с помощью которого малыш знакомится не только с тем, что его окружает, но и с самим собой.

Сами игрушки — это маленькие «копии» объектов вокруг ребенка. Звук, цвет, форма, текстура игрушки и то разнообразие сенсорных ощущений, которые может испытать от нее ребенок, — это самые настоящие знания. Катая машинку, загружая в нее кубики, мешая ложкой «суп» в игрушечной кастрюльке, ребенок учится быть «как мама» или «как папа». Он знакомится с миром профессий, свойствами предметов и материалов и многим другим. Конструкторы, кубики, развивающие игрушки, пластилин, краски — все это способствует развитию интереса к миру.

Еще игрушки выполняют роль «друзей» для ребенка: с любимым медвежонком или куклой можно поделиться обидой или разделить с ними впечатления от прогулки.

Проигрывая различные ситуации с игрушками, ребенок развивает свой эмоциональный интеллект, эмпатию, навыки общения, а также принимает на себя различные роли.

Ну и конечно, игрушка — это неиссякаемый источник для развития воображения. Из-за того, что они копируют реальные предметы не до конца, у ребенка остается простор для фантазии. Вспомните, сколько всего вам могла заменить одна только найденная во дворе веточка. Это и ложка для «каши», и карандаш, и шпага!

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Могут ли игрушки нести вред

Игрушки развлекают, учат, помогают узнавать мир и даже развивать навыки коммуникации. Однако такие плюсы несут далеко не все из них. К сожалению, есть и такие, которые могут быть вредны для ребенка.

Некоторые игрушки угрожают безопасности, а также эмоциональному благополучию, расшатывают и без того неустойчивую детскую психику и нервную систему. Давайте разбираться, каких игрушек следует избегать, чтобы не навредить малышу.

Не подходящие по возрасту. Чем старше ребенок, тем сложнее игрушки и тем больше в них деталей маленького размера. Обязательно обращайте внимание на возрастной ценз.

С сильными световыми и звуковыми эффектами. Сейчас среди игрушек очень много интерактивных. И говорящие животные, и светящееся фантастическое оружие, и очень громкие космические корабли.

С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему, тем более детскую.

Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребенок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, все дело в игрушке.

Страшные игрушки (особенно те, которые связаны с демонической темой). Монстры не дружат, не любят, не создают семьи и уж точно не спасают мир. Поэтому с игрушками-страшилками можно играть только в один сюжет — битву. Причем не во имя добра, а в битву ради битвы, чтобы показать, кто сильнее. Такие игрушки пугают, показывают, что зло может быть привлекательным, и утверждают ложные ценности.

Такие игрушки также могут негативно сказываться на навыках коммуникации и эмпатии у детей. Вот вполне реальный кейс из практики: стоило нам только изъять у мальчика все игрушки со зверскими лицами и уродливыми фигурами, как у него стали налаживаться отношения со сверстниками.

Как выбрать правильную игрушку

Итак, мы выяснили, что игрушки можно условно разделить на полезные и вредные. Вредными вообще лучше не обзаводиться, а вот полезные еще нужно научиться подбирать. Это не так уж сложно, ведь есть несколько критериев, ориентируясь на которые, вы точно сможете найти правильную игрушку для своего ребенка.

• Материал. Лучше всего, если игрушка будет сделана из натуральных материалов: дерева, льна, каучука или хлопка. Также можно рассмотреть варианты из медицинского силикона. А если покупаете игрушки из пластика, следует обратить внимание на наличие сертификата соответствия.

• Безопасность. Ищите на упаковке сертификат соответствия ТР ТС 008/2011. Если он есть, значит, что конструкция игрушки и материал, из которого она сделана, а также способ применения не несут никаких рисков для ребенка.

• Возрастной ценз. Игрушки должны подбираться и меняться в соответствии с возрастом.

До одного года лучше отдавать предпочтение крупным и ярким погремушкам, сортерам, шумелкам и игрушкам с разными видами поверхностей.

Ребенку в возрасте от года до трех лет можно покупать кубики, мячи, каталки, машинки, мягкие игрушки, домики.

Для детей от трех до семи лет список уже значительно расширяется: конструкторы с мелкими деталями, строительные и музыкальные инструменты, серии животных, куклы, домики с наполнением, машинки с гаражами и разной тематикой (полиция, пожарная часть), настольные игры, спортинвентарь, костюмы профессий.

• Творческое начало. Игрушка не должна ограничивать простор для фантазии. Выбирайте те, которые помогут развить воображение и креативность. С такими, как правило, можно производить несколько манипуляций (строить, раскрашивать, переодевать, мыть, копать, нанизывать и так далее).

• Добрый посыл и идея познания. Правильная игрушка успокаивает, помогает сконцентрироваться и стимулирует любознательность. Такими могут быть, например, STEM-игрушки, которые побуждают изучать, конструировать, изобретать, мыслить нестандартно. К ним относятся различные виды конструкторов.

Выбор хорошей игрушки — дело ответственное. Но не стоит забывать, что любая машинка и кукла не идут ни в какое сравнение с той игрой, участие в которой принимают родители. Поэтому не забывайте, что, помимо правильной игрушки, ребенку важны ваше внимание и качественно проведенное совместное время.