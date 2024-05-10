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Семья и Дети

«Расшатывают и без того неустойчивую психику»: как выбирать детские игрушки?

Психолог Дербенева: сильный звук и свет игрушек может вызывать агрессию у детей

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Shutterstock
Игрушки — неотъемлемая часть жизни ребенка, но найти «правильные» сегодня не так уж просто. Наталия Дербенева, детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники, рассказала «Газете.Ru», какое значение имеют игрушки и как правильно их выбирать, чтобы детям было не только интересно, но и полезно.

Зачем детям игрушки

Основная деятельность ребенка и его способ познания мира — это игра. Игрушка в данном случае становится инструментом, с помощью которого малыш знакомится не только с тем, что его окружает, но и с самим собой.

Сами игрушки — это маленькие «копии» объектов вокруг ребенка. Звук, цвет, форма, текстура игрушки и то разнообразие сенсорных ощущений, которые может испытать от нее ребенок, — это самые настоящие знания. Катая машинку, загружая в нее кубики, мешая ложкой «суп» в игрушечной кастрюльке, ребенок учится быть «как мама» или «как папа». Он знакомится с миром профессий, свойствами предметов и материалов и многим другим. Конструкторы, кубики, развивающие игрушки, пластилин, краски — все это способствует развитию интереса к миру.

Еще игрушки выполняют роль «друзей» для ребенка: с любимым медвежонком или куклой можно поделиться обидой или разделить с ними впечатления от прогулки.

Проигрывая различные ситуации с игрушками, ребенок развивает свой эмоциональный интеллект, эмпатию, навыки общения, а также принимает на себя различные роли.

Ну и конечно, игрушка — это неиссякаемый источник для развития воображения. Из-за того, что они копируют реальные предметы не до конца, у ребенка остается простор для фантазии. Вспомните, сколько всего вам могла заменить одна только найденная во дворе веточка. Это и ложка для «каши», и карандаш, и шпага!

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Практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева

Личный архив Наталии Дербеневой

Могут ли игрушки нести вред

Игрушки развлекают, учат, помогают узнавать мир и даже развивать навыки коммуникации. Однако такие плюсы несут далеко не все из них. К сожалению, есть и такие, которые могут быть вредны для ребенка.

Некоторые игрушки угрожают безопасности, а также эмоциональному благополучию, расшатывают и без того неустойчивую детскую психику и нервную систему. Давайте разбираться, каких игрушек следует избегать, чтобы не навредить малышу.

Не подходящие по возрасту. Чем старше ребенок, тем сложнее игрушки и тем больше в них деталей маленького размера. Обязательно обращайте внимание на возрастной ценз.

С сильными световыми и звуковыми эффектами. Сейчас среди игрушек очень много интерактивных. И говорящие животные, и светящееся фантастическое оружие, и очень громкие космические корабли.

С ними следует быть аккуратными, ведь слишком сильный звук и свет возбуждают нервную систему, тем более детскую.

Поэтому, если вы замечаете, что после игры с чем-то подобным ребенок вдруг начинает проявлять агрессию, возможно, все дело в игрушке.

Страшные игрушки (особенно те, которые связаны с демонической темой). Монстры не дружат, не любят, не создают семьи и уж точно не спасают мир. Поэтому с игрушками-страшилками можно играть только в один сюжет — битву. Причем не во имя добра, а в битву ради битвы, чтобы показать, кто сильнее. Такие игрушки пугают, показывают, что зло может быть привлекательным, и утверждают ложные ценности.

Такие игрушки также могут негативно сказываться на навыках коммуникации и эмпатии у детей. Вот вполне реальный кейс из практики: стоило нам только изъять у мальчика все игрушки со зверскими лицами и уродливыми фигурами, как у него стали налаживаться отношения со сверстниками.

Как выбрать правильную игрушку

Итак, мы выяснили, что игрушки можно условно разделить на полезные и вредные. Вредными вообще лучше не обзаводиться, а вот полезные еще нужно научиться подбирать. Это не так уж сложно, ведь есть несколько критериев, ориентируясь на которые, вы точно сможете найти правильную игрушку для своего ребенка.

Материал. Лучше всего, если игрушка будет сделана из натуральных материалов: дерева, льна, каучука или хлопка. Также можно рассмотреть варианты из медицинского силикона. А если покупаете игрушки из пластика, следует обратить внимание на наличие сертификата соответствия.

Безопасность. Ищите на упаковке сертификат соответствия ТР ТС 008/2011. Если он есть, значит, что конструкция игрушки и материал, из которого она сделана, а также способ применения не несут никаких рисков для ребенка.

Возрастной ценз. Игрушки должны подбираться и меняться в соответствии с возрастом.

До одного года лучше отдавать предпочтение крупным и ярким погремушкам, сортерам, шумелкам и игрушкам с разными видами поверхностей.

Ребенку в возрасте от года до трех лет можно покупать кубики, мячи, каталки, машинки, мягкие игрушки, домики.

Для детей от трех до семи лет список уже значительно расширяется: конструкторы с мелкими деталями, строительные и музыкальные инструменты, серии животных, куклы, домики с наполнением, машинки с гаражами и разной тематикой (полиция, пожарная часть), настольные игры, спортинвентарь, костюмы профессий.

Творческое начало. Игрушка не должна ограничивать простор для фантазии. Выбирайте те, которые помогут развить воображение и креативность. С такими, как правило, можно производить несколько манипуляций (строить, раскрашивать, переодевать, мыть, копать, нанизывать и так далее).

Добрый посыл и идея познания. Правильная игрушка успокаивает, помогает сконцентрироваться и стимулирует любознательность. Такими могут быть, например, STEM-игрушки, которые побуждают изучать, конструировать, изобретать, мыслить нестандартно. К ним относятся различные виды конструкторов.

Выбор хорошей игрушки — дело ответственное. Но не стоит забывать, что любая машинка и кукла не идут ни в какое сравнение с той игрой, участие в которой принимают родители. Поэтому не забывайте, что, помимо правильной игрушки, ребенку важны ваше внимание и качественно проведенное совместное время.

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