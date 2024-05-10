Названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16

Первые истребители F-16 будут предоставлены Украине в течение нескольких недель, до июля 2024 года. Об этом сообщила газета Evening Standard со ссылкой на военный источник.
«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель, говорит высокопоставленный военный источник. Он сказал, что самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — пишет издание.
При этом источник не уточнил, какая именно страна поставит самолеты Киеву.
До этого на Украине отметили, что США оказывают давление на своих союзников из ЕС по вопросу поставок американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины, при этом говорят о необходимости поставить самолеты Киеву как можно быстрее.
10 мая также сообщалось, что Чехия передала Украине первый тренажер американского истребителя F-16.
Ранее в МИД РФ прокомментировали передачу истребителей F-16 Украине.