Названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16

Первые истребители F-16 будут предоставлены Украине в течение нескольких недель, до июля 2024 года. Об этом сообщила газета Evening Standard со ссылкой на военный источник.

«Первые истребители F-16, которые будут доставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель, говорит высокопоставленный военный источник. Он сказал, что самолеты должны быть поставлены к июню-июлю», — пишет издание.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом источник не уточнил, какая именно страна поставит самолеты Киеву.

До этого на Украине отметили, что США оказывают давление на своих союзников из ЕС по вопросу поставок американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины, при этом говорят о необходимости поставить самолеты Киеву как можно быстрее.

10 мая также сообщалось, что Чехия передала Украине первый тренажер американского истребителя F-16.

Ранее в МИД РФ прокомментировали передачу истребителей F-16 Украине.