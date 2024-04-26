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ГТЛК разместила самый большой серийный гражданский заказ на вертолетную технику

ГТЛК получит 86 российских вертолетов до 2025 года

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«Вертолеты России»

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в 2023 году в рамках нового вертолетного проекта Фонд национального благосостояния (ФНБ) разместила заказ на заводах холдинга «Вертолеты России» на 86 российских вертолетов, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что этот заказ стал самым большим серийным гражданским заказом на вертолетную технику. Новейшие российские вертолеты будут произведены в трехлетку с 2023 по 2025 год.

Как уточнили в ГТЛК, долгосрочность заказа позволяет зафиксировать цены для клиентов. Кроме того, его серийность влияет на снижение стоимости транспортных средств на порядка 15%.

«Механизм серийности, который ГТЛК применяет во всех своих льготных программах, действует для любого вида транспорта вне зависимости от типа и стоимости. Например, не только для дорогостоящих вертолетов, но и для авиационных беспилотников. Так, по опыту компании, при серийном заказе цена дрона может упасть до 20%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка в этом вертолетном проекте не имеет аналогов на рынке и составляет всего 2,5%, что в шесть раз ниже ключевой. В ГТЛК подчеркнули, что национальный перевозчик на Дальнем Востоке, созданный на базе авиакомпании «Аврора», получит в лизинг по такой ставке вертолеты и самолеты SJ-100 NEW.

Как уточнили в компании, для пополнения флота дальневосточной авиакомпании действует отдельный инвестпроект ФНБ. Он предполагает поставку 39 воздушных судов до 2026 года.

Ранее сообщалось, что порядка 150 российских транспортных компаний России уже воспользовались услугами льготного лизинга ГТЛК. Отмечается, что реализуемые программы лизинга с госфинансированием и инвестиционные проекты с использованием средств ФНБ направлены на снижение нагрузки на транспортников. При этом они соответствуют приоритетам поддержки российского бизнеса, обозначенным президентом РФ на ежегодном съезде РСПП.

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