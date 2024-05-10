«Всего лишь помощь»: житель Петербурга – о спасении пассажиров упавшего в Мойку автобуса

Житель Санкт-Петербурга Идрис Гаджиев, прыгнувший в воду для оказания помощи пассажирам упавшего в Мойку автобуса, собирался в мечеть на пятничную молитву. Об этом он рассказал «Газете.Ru». По словам мужчины, у него не было другого варианта, так как люди были в беде. Идрис отметил, что не считает свой поступок героическим.

«Мы ехали на пятничную молитву в мечеть и, не доезжая до моста Поцелуев, увидели, что автобус падает в канал. Мы быстро остановились, подбежали, тут не было уже вариантов не запрыгивать в воду, потому что ситуация такая, что надо людям помочь 100%, потому что люди в беде. Героический ли это поступок? По моему мнению, нет. Я считаю, каждый человек должен помогать человеку, который попал в беду. Всего лишь помощь. Чем могли, помогли», — сказал он.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивали пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. Как сообщило агентство РИА «Новости», минимум четыре человека погибло, еще четверо — в состоянии клинической смерти. Водитель автобуса задержан.

Ранее очевидец рассказал о шоковом состоянии водителя упавшего в Мойку автобуса.