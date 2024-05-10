Москвичам рассказали, когда воздух в городе прогреется до нормы

Возвращение среднеклиматической температуры воздуха в Москве стоит ждать не ранее 15 мая. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует «Интерфакс».

«В течение ближайших дней погода будет холодная на всей европейской территории России», — предупредил метеоролог.

По его информации, постоянный перенос холодных воздушных масс спровоцирован наличием одновременно двух мощных центров низкого и высокого давления — циклоном к востоку от столицы и антициклоном к западу.

По прогнозу Вильфанда, воздух будет медленно прогреваться и превысит отметку в +10°C после среды, 15 мая. На грядущих выходных — 11 и 12 мая — ожидаются мокрый снег, дожди и холода, сопровождающиеся резкими порывами ветра до 15 м/с.

«К следующим выходным дням, 18-19 мая, <...> температура уверенно будет выше +15°C», — подытожил ученый.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и Московской области на будущей неделе ожидается прохладная погода.

Ранее врач перечислила продукты для поддержания иммунитета в холодные майские выходные.