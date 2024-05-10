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США анонсируют новый пакет военной помощи Украине

Politico: США выделят дополнительно $400 млн военной помощи Украине

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Вашингтон анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине в размере $400 млн. Об этом пишет Politico.

«Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов в пятницу, как раз в тот момент, когда Россия начала крупное наступление на Харьков», — говорится в тексте публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данном этапе украинского конфликта не все западные союзники Киева оперативно исполняют свои обязательства по предоставлению помощи Украине. Украинский президент вместе с тем выразил благодарность всем западным лидерам, помогающим Киеву в конфликте.

9 мая президент Украины пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия Киеву. По его словам, расстояние, которое есть между двумя этими пунктами, «оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению».

Ранее были названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16.

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