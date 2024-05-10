Автобус упал в Мойку, людей откачивали на его крыше. Что известно о ДТП в центре Петербурга В Петербурге автобус с 20 людьми упал в Мойку, трое погибли

В Санкт-Петербурге водитель лазурного автобуса не справился с управлением и упал в Мойку с Поцелуева моста. Только десять из 20 пассажиров смогли выбраться самостоятельно. Три человека погибли, еще трое в состоянии клинической смерти. Спасатели делали массаж сердца и искусственное дыхание прямо на крыше затонувшего автобуса. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Его жена рассказала, что накануне водитель отработал 20-часовую смену, но всего через 5 часов его снова вызвали на работу.

В Санкт-Петербурге автобус с 20 пассажирами пробил ограждение Поцелуева моста и упал в Мойку, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома [номер] 69 на Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Беглов в Telegram-канале написал, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой медицинской помощи, сотрудники Комитета по здравоохранению и городская администрация.

«Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — добавил Беглов.

ТАСС пишет, что спасатели достают людей из воды. Сотрудники правоохранительных органов также работают на месте, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура уже взяла дело под свой контроль.

По данным МЧС, сейчас в спасательных работах задействованы 18 единиц техники и 69 человек личного состава.

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Пассажиры, не сумевшие выбраться, погибли

Примерно через полтора часа после случившегося спасательные работы завершили. Всех пассажиров и водителя достали из салона автобуса.

Shot сообщил, что около десяти человек смогли выбраться самостоятельно, в том числе водитель. Еще восьмерых вытащили спасатели. Выбравшиеся пассажиры им помогали. Трое находились в бессознательном состоянии, реанимационные действия в каретах скорой им не помогли. МЧС подтвердило информацию о трех погибших при падении автобуса в Мойку. Четыре человека находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии.

Как автобус упал с моста в реку

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Пока официальные лица не располагают более точными данными. Городской комитет по транспорту в Telegram-канале также подтвердил эту информацию:

«Водитель автобуса компании «Такси» при повороте с Большой Морской ул. на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. На месте работают сотрудники МЧС и скорая. Также на место направлены представители перевозчика и руководство Комитета по транспорту.

Shot выяснил, что водителю стало плохо. Автобус вынесло на встречную полосу, он снес несколько ограждений, врезался в два автомобиля, в том числе каршеринг, сделал крюк, снес ограждение моста и упал в воду. Транспортное средство чудом не задело проплывающий мимо речной трамвайчик.

Водителю автобуса — 44-летнему Рахматшоху Курбонову — грозит до пяти лет лишения свободы. В его отношении возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерти людей. Мужчину задержали, но пока передали медикам. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Жена Курбонова рассказала 112, что ее супруга заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. Она также уточнила, что Курбонов пришел около 2 часов ночи, отработав с 5 утра. В 7:30 его уже разбудили и велели снова выйти на работу.

Mash пишет, что уголовное дело также возбудили в отношении перевозчика по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Осторожно, новости» выяснили, что компанию за два года оштрафовали 23 раза за грубые нарушения условий лицензии. Общая сумма штрафов составила 3,6 млн руб.

Трое прохожих спустились в воду, чтобы спасти тонущих пассажиров

Очевидец Султан рассказал «Газете.Ru», что в момент происшествия стоял в пробке вместе со своим другом. Они бросили автомобиль на тротуаре и вместе с другими очевидцами побежали к мосту. По словам Султана, «парни, которых небрежно называют мигрантами», хотели сразу же прыгать в воду, но он их остановил. Пока очевидцы искали веревку, на поверхность всплыл водитель автобуса. Мужчины пытались докричаться, чтобы он оторвал люк на крыше, но водитель был в шоке и не реагировал. Когда принесли веревку, трое мужчин спустились в воду. Через люк они достали человека без сознания, но, к сожалению, не смогли его реанимировать:

«Второй всплыл недалеко от автобуса, был в сознании, его забрали люди на катере. Далее начали прибывать службы спасения. Водитель автобуса в шоке был, не понимал, что происходит. Остальных не видел, они были в автобусе. Ребят, считаю, надо наградить за то, что они полезли в ледяную воду. <...> Но там ничем не поможешь, честно говоря. Прыгай-не прыгай, хоть весь мост прыгнет, ничем не поможешь. Вода мутная, холодная».

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев сообщил в своем Telegram-канале, что молодых людей, которые первыми пришли на помощь затонувшим пассажирам, зовут Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович. Все они — уроженцы Дагестана.

«Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву» — отметил Хамзаев.

Идрис Гаджиев заявил «Газете.Ru», что не считает свой поступок героическим.

«Мы ехали на пятничную молитву в мечеть и, не доезжая до моста поцелуев, увидели, что автобус падает в канал. Мы быстро остановились, подбежали. Тут не было уже вариантов не запрыгивать в воду, потому что ситуация такая, что надо людям помочь 100%, потому что люди в беде. Героический ли это поступок? По моему мнению, нет, потому что, я считаю, каждый человек должен помогать человеку, который попал в беду. Всего лишь помощь. Чем могли, помогли», — объяснил Гаджиев.

Очевидица Татьяна утверждает, что спасатели приехали через семь минут после инцидента.

«Видела одного живого человека с окровавленными руками, видимо выбирался из автобуса. Потом они достали мужчину крупного и пытались откачать его на крыше автобуса. Потом приехали спасатели и достали шесть-семь человек из автобуса, все неживые. Всем делали массаж сердца и искусственное дыхание. Сейчас оцепили две улицы и что-то делают с автобусом. Крана нет, пока не поднимают его».