Самый большой гибрид Chery привезут в Россию. Что это за автомобиль «Газета.Ru» рассказала о гибриде Chery Tiggo 9 PHEV, который появится в России

Большой кроссовер Chery Tiggo 9 PHEV стал одной из самых ожидаемых новинок Пекинского автосалона для россиян. Этот автомобиль сочетает в себе массивный кузов, скоростные характеристики и гибридные технологии. «Газете.Ru» удалось в числе первых познакомиться с этим автомобилем в Китае.

По сравнению с обычным бензиновым Tiggo 9, который уже продается в Китае, у этой модификации значительно изменена внешность. У Tiggo 9 PHEV появился новый бампер, изменились боковые воздухозаборники и форма крышки багажника. Сзади резко выделяются светодиодные фонари, а патрубки выхлопной системы наоборот спрятаны от взгляда — все-таки экологически чистый автомобиль.

Самой заметной деталью экстерьера стала новая светотехника и решетка радиатора с декоративными стрелками, направленными в сторону логотипа.

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Под капотом установлен бензиновый турбомотором 2.0 мощностью 238 л. с., еще 224 силы выдает гибридная трансмиссия 3DHT с электромоторами и трехступенчатым редуктором. Тут надо отдельно пояснить, что DHT (Dedicated Hybrid Transmission) — это своеобразное ноу-хау Chery: два электромотора здесь расположены непосредственно в картере коробки передач, а не на осях, как у других гибридов.

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Основной электродвигатель соединяется сцеплением и зубчатой передачей с трехступенчатыми планетарными передачами автоматической трансмиссии DHT, а вспомогательный мотор раскручивает маховик двигателя. По большей части вспомогательный электродвижок работает в режиме генератора, но при необходимости может передавать тягу на колеса. При всей сложности и значительной по меркам класса мощности заявленный расход топлива у Tiggo 9 PHEV впечатляет скромностью —

всего 5,2 литра бензина «АИ-95» на 100 км пути. Разгон до 100 км/ч – 4,5 секунды.

Суммарный запас хода на бензине и электричестве достигает 1400 км. Сама машина при этом довольно большая по размерам и сопоставима с популярными, но покинувшими российский рынок кроссоверами Hyundai Santa Fe и Kia Sorento: длина — 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм.

Интерьер Chery Tiggo 9 PHEV похож на премиальный: просторный салон отделан высококачественными материалами с контрастной цветовой отделкой, среди них кожа, алюминий и мягкий пластик. Хотя владелец Jaecoo J8 здесь почувствует, как будто он находится у себя в машине, — внутри у большого кроссовера Jaecoo (молодой суббренд Chery) и «девятки» Tiggo много общего. И, честно говоря, закрадывается подозрение, что продавцам в автосалонах трудно будет убеждать клиентов в том, что это разные машины.

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Как и в Jaecoo, водителя и пассажиров встречает цифровая панель приборов и мультимедийная система с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, который визуально напоминает планшет новых моделей Tesla. Оснащение включает беспроводную зарядку для смартфона, дорогую аудиосистему и множество дополнительных опций.

Автомобиль сразу же будет предлагаться в полноприводном исполнении с дорожным клиренсом в 210 мм.

Сам автопроизводитель в официальных сообщениях называет Chery Tiggo 9 PHEV внедорожником. Впрочем, преувеличивать возможности этого автомобиля не стоит — даже без специальных тестов очевидно, что это типичный большой полноприводный семейный кроссовер.

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Корреспонденту «Газеты.Ru» одному из первых удалось несколько минут провести за рулём Tiggo 9.

Китайская компания дала протестировать управляемость автомобиля на специальной площадке типа «змейка». Несмотря на свои габариты, управление кроссовером оставило приятное впечатление: довольно чуткий руль позволяет уверено направлять машину в поворот даже на значительной скорости.

Динамика автомобиля впечатляет и, хотя пространства для разгона на тестовой площадке было мало, с первых секунд стало понятно, что мощности силовой установки для 2,5-тонного автомобиля более чем достаточно.

Автомобиль оснащается ассистентами помощи водителю: адаптивным круиз-контролем (ACC), системой предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW), автоматическим экстренным торможением (AEB), а также датчиками обнаружения пешеходов или препятствий в скрытых от взгляда зонах (BSD).

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Автокомпания заявляет, что Tiggo 9 PHEV уже продемонстрировал запас хода более 1400 километров на одной заправке и зарядке, батарея машины поддерживает быстрое восполнение энергии за 20 минут.

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Старт продаж обычной бензиновой версии Chery Tiggo 9 в России должен состояться в III квартале 2024 года, цены пока не объявлены. Модель-клон Jaecoo J8 с обычным двигателем внутреннего сгорания уже продается в России по цене от 4,4 млн рублей. Очевидно, что технически более сложный Chery Tiggo 9 PHEV будет стоить намного дороже.