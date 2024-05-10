Российский военнослужащий в городе Даръа на границе Сирии и Иордании, июль 2018 года

Российские военные блокировали колонну коалиции США в Сирии. Москва не раз обвиняла ее в нарушениях Минобороны сообщило о блокировке колонны с шестью БМП Bradley коалиции в Сирии

Военная полиция России блокировала колонну «международной антитеррористической коалиции» во главе с США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. С начала месяца российский Центр по примирению враждующих сторон ежедневно сообщает об инцидентах, связанных с коалицией, включая нарушения границ сирийского воздушного пространства и протоколов деконфликтации.

Российская военная полиция блокировала движение колонны «международной антитеррористической коалиции» на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«8 мая в 12:00 в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке подразделением военной полиции Вооруженных Сил РФ была блокирована недеконфликтованная колонна так называемой международной антитеррористической коалиции в составе шести БМП Bradley и двух пикапов», — сообщил он.

Попов уточнил, что в дальнейшем колонна развернулась и убыла в обратном направлении.

Нарушение границ сирийского воздушного пространства

ЦПВС регулярно сообщает о нарушении протоколов деконфликтации Протоколы деконфликтации — это соглашения или правила, разработанные для предотвращения конфликтов и столкновений между вооруженными силами или группировками в конфликтной зоне. силами международной коалиции. С начала месяца Центр ежедневно информировал о подобных инцидентах.

Так, например, 8 мая Попов сообщил, что коалиция под руководством США допустила 10 нарушений границ сирийского воздушного пространства парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt. Помимо этого, было также зафиксировано семь нарушений протоколов деконфликтации, установленных соглашением от 9 декабря 2019 года. Эти нарушения связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов, не согласованными с российской стороной.

За день до этого ЦПВС сообщал о восьми нарушениях, совершенных коалицией. Уточнялось, что за тот же период в зоне деэскалации в провинции Идлиб были зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). В результате этих инцидентов ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Россия и международная коалиция

По инициативе США в 2014 году против «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГИЛ) была сформирована международная коалиция. По состоянию на март текущего года в коалиции состоят 83 страны.

В октябре 2015 года по просьбе сирийского правительства Россия начала военную операцию в регионе с целью уничтожения террористических формирований. Операция продолжалась до 2018 года. Российские власти не раз указывали на незаконность нахождения военных сил США и их партнеров в коалиции на территории Сирии.

«Основным дестабилизирующим фактором для Сирии является незаконное военное присутствие США», — заявляли в МИД России.

Большая часть российских войск была выведена из Сирии в конце 2017 года. На территории страны остались лишь авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, находящиеся на побережье Средиземного моря на западе страны. Москва арендует эти базы на 49 лет.