Звонок президенту: «прямая линия» с Путиным. LIVE

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Случается так, что люди, которые обращаются к Путину за помощью, получают ее если не моментально, то в ближайшее время. К примеру, на «Прямой линии» 2016 года Путину позвонила Екатерина из Омска, которая пожаловалась на дороги, ситуация с которыми была «близка к катастрофе». Через час после окончания программы рабочие в Омске вышли укладывать дороги.
Кроме того, на «Прямой линии» 2017 года был введен новый формат — сообщения граждан выводили внизу экрана. Президент не успевал ответить на все вопросы, потому что их очень много, однако зрители в режиме онлайн могли видеть вопросы на экране, которые оказались «неудобными». Так, среди сообщений на экране были «Скажите, пожалуйста, можно ли прожить на пять тысяч рублей?», «Хватит выкидывать деньги на армию и гонку вооружений!». Сам Путин отреагировал на эти сообщения фразой: «Эти вопросы точно не подготовленные».
Занимательная статистика: на прошлой «Прямой линии» представительницы прекрасного пола дозванивались в студию чаще, их оказалось 62%.
Юные граждане также любят задавать вопросы президенту. Например, на «Прямой линии» 14 апреля 2016 года Зайцева Анастасия, которой было тогда 9 лет, спросила президента, как он относится к кашам на завтрак. Путин ответил: «Я ем каши каждый день по утрам, и сегодня тоже ел — перловую».
Очень часто помимо социально-политических вопросов граждан интересует сама фигура президента и его личная жизнь. Так, в 2016 году Александра Козлова задала вопрос Путину, когда он представит «первую леди страны». Владимир Путин пошутил, что «это может повлиять на курсовую разницу или на цены на нефть».
Кроме этого, на вопрос о любимом фильме Путин ответил «Чапаев», на сон президент отводит 6 часов, а если Путин будет тонуть, то Обама его спасет, потому что он «порядочный и мужественный, и он, конечно, сделал бы это».
Самыми волнующими россиян темами в рамках «Прямой линии» традиционно являются «социалка», здравоохранение, образование, инфраструктура, а также от граждан поступают жалобы на местные региональные власти.
С каждым годом, ввиду роста технологий, каналы, по которым можно задать вопрос президенту, увеличиваются. Если на первой «Прямой линии» можно было оставить вопрос по телефону или на сайте, то сейчас вариантов много: можно оставить вопрос на официальном сайте «Прямой линии», можно отправить вопросы через бесплатные мобильные приложения и социальные сети. Для тех, кто предпочитает «старые-добрые» средства связи, все так же действуют SMS или ММS-сообщение.
Кстати, вопросы принимаются вплоть до окончания программы. Так что если у вас есть что спросить у президента, не откладывайте.
Кроме этого, нынешняя «Прямая линия» будет отличаться новыми технологиями. Так, в процессе программы президент сможет позвонить главам регионов, по которым у граждан возникают вопросы. Проходить это будет в формате конференц-связи, что позволит Путину разобраться с проблемами, с которыми к нему могут обратиться граждане, а также отдавать поручения по какому-либо вопросу прям на месте.
В связи с этим, главам регионов и чиновникам было рекомендовано следить за программой и находиться на своих рабочих местах, в случае, если президенту потребуется с ними связаться. Тем, кто не сможет находиться на рабочем месте, рекомендовали быть на связи.
«Прямая линия» зачастую является прямым сигналом к действиям чиновников разных уровней. Пока эфир не начался, «Газета.Ru» вспоминает, что изменилось с прошлого разговора с президентом.
В этом году формат «Прямой линии» слегка изменится. Впервые за десять лет во время общения президента с гражданами в зале не будет зрителей. Формат без зрителей был и раньше — с 2001 по 2007 года, когда «Прямая линия» транслировалась из Кремля. С 2008 года программа переехала в Гостиный двор, и впервые были приглашены зрители.
Кстати, с 2008 по 2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра, программа была переименована в «Разговор с Владимиром Путиным».
Владимир Путин общается с гражданами ежегодно — исключением стал 2004 и 2012 годы — нынешняя «Прямая линия» станет шестнадцатой. В среднем президент отвечает на вопросы граждан 3,5 — 4 часа.
Первая «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 24 декабря 2001 года. В то время вопросы можно было задать по телефону, или оставить на сайте ОРТ. Тогда «Прямая линия» длилась 2 часа 20 минут. За это время президенту удалось ответить на 47 вопросов. Первая «Прямая линия» стала самой короткой по времени за всю историю общения президента с гражданами.
Самой продолжительной «линией» стал эфир 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов.
Можно начинать делать ставки, сколько продлится нынешняя.
Добрый день, дорогие читатели!
Сегодня в полдень по Москве начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответит на вопросы россиян. Этот формат общения с президентом, пожалуй, самый интересный из всех, поскольку обычно во время таких линий можно узнать, что действительно волнует жителей страны, а президент получит обратную связь.
Вопросов действительно много — их по разным каналам связи поступило более 1,5 млн. Президент, конечно, успеет ответить не на все из них, но в любом случае будет интересно.
Оставайтесь с «Газетой.Ru», мы будем опреативно рассказывать вам о самых интересных событиях нынешнего телеэфира.