Звонок президенту: «прямая линия» с Путиным. LIVE

Очень часто помимо социально-политических вопросов граждан интересует сама фигура президента и его личная жизнь. Так, в 2016 году Александра Козлова задала вопрос Путину, когда он представит «первую леди страны». Владимир Путин пошутил, что «это может повлиять на курсовую разницу или на цены на нефть».

Кроме этого, на вопрос о любимом фильме Путин ответил «Чапаев», на сон президент отводит 6 часов, а если Путин будет тонуть, то Обама его спасет, потому что он «порядочный и мужественный, и он, конечно, сделал бы это».