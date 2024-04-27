Зеленский назвал дедлайн для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года года сказал спикеру палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майку Джонсону, что без американской помощи Киев продержится до марта-апреля. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что украинский президент заявил об этом, когда общался с Джонсоном один на один. После этого спикер принял решение поспособствовать тому, чтобы законопроект о помощи Украине прошел в палату представителей конгресса США.

26 апреля Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западной техники.

В этот же день президент Украины сказал, что оказание помощи Киеву со стороны Запада, в том числе отправка систем ПВО Вооруженным силам Украины, поможет украинским войскам стабилизировать фронт.

Ранее в Пентагоне ушли от ответа на вопрос, может ли Украина победить Россию.