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Зеленский назвал дедлайн для Украины

Politico: Зеленский сказал Джонсону, что Украина продержится до марта-апреля

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года года сказал спикеру палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майку Джонсону, что без американской помощи Киев продержится до марта-апреля. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что украинский президент заявил об этом, когда общался с Джонсоном один на один. После этого спикер принял решение поспособствовать тому, чтобы законопроект о помощи Украине прошел в палату представителей конгресса США.

26 апреля Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западной техники.

В этот же день президент Украины сказал, что оказание помощи Киеву со стороны Запада, в том числе отправка систем ПВО Вооруженным силам Украины, поможет украинским войскам стабилизировать фронт.

Ранее в Пентагоне ушли от ответа на вопрос, может ли Украина победить Россию.

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