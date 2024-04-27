Депутата Вишневского подозревают в участии в нежелательной организации

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом административного дела об участии в нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Против него возбуждено административное дело по статье 20.33 КоАП РФ («Участие в деятельности нежелательной организации»).

Депутата подозревают в участии в деятельности движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), которое признано иностранным агентом в 2021 году и является структурным подразделением международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», которая является нежелательной на территории России.

В пятницу Вишневский улетел из России.

24 апреля Вишневский добился в суде того, чтобы с него сняли статус «иностранного агента».

О том, что Вишневский внесен в список иноагентов, стало известно 29 марта 2024 года. По данным «Фонтанки», после этого он потерял место в комиссии Василеостровского района по сносу аварийных домов, а также был исключен из комиссии по землепользованию и застройке Центрального района, куда был направлен как депутат парламента.

Ранее сообщалось, что число назначенных иноагентам штрафов в РФ за год выросло в 20 раз.