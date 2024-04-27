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Аналитики выяснили, что россияне покупают перед майскими праздниками в 2024 году

Россияне стали активнее покупать технику для ухода за садом перед майскими

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В сравнении с мартом, в апреле 2024 года россияне стали чаще покупать товары для дачи и сада. Чаще всего заказы в этой категории совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Это показало исследование «Ситилинк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За неполный апрель 2024 года сразу несколько товарных групп показали рост количества заказов месяц к месяцу. Наибольший прирост в преддверии майских праздников показали мотопомпы (150%), садовые триммеры (148%) и газонокосилки (88%).

В динамике год к году заметен рост в категории строительные пылесосы, на 47%, и в категории культиваторы — на 41%. Вырос и спрос на устройства для мытья окон (роботы-мойщики окон и стеклоочистители) — на 35% год к году и на 14% месяц к месяцу.

Технику для ухода за садом, огородом и дачей в апреле 2024 года чаще всего покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Список топ-5 завершают Волгоград и Челябинск.

Самыми популярным товаром в категории дачной техники в апреле 2024 года стала минимойка Karcher K5 Compact, а на втором месте по количеству заказов оказалась цепная пила бренда Zitrek.

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