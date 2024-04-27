Бразильская полиция проверяет информацию о взрывчатке в посольстве РФ

Полиция Бразилии проверяет данные о якобы заложенной в посольстве России бомбе. Об этом сообщает издание Correio Braziliense.

Издание уточняет, что проверка началась после того, как сотрудникам российского дипломатического представительства поступил звонок от неизвестного иностранца. В данный момент в российском посольстве в Бразилиа (столица страны) работает саперная группа.

Официально российское посольство в Бразилии информацию об этом инциденте не подтверждало.

До этого появились подробности о «минировании» Российско-армянского университета в Ереване.

Утром 19 апреля стало известно, что неизвестный сообщил о заложенной в учебном здании бомбе. На место прибыли оперативные службы. По итогам проведенной проверки оказалось, что поступивший сигнал был ложным, рассказали в армянском МВД.

Ранее подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.