Интервью с режиссером Михаилом Мироновым — о «Ничего не бойся, я с тобой» и работе с Иваном Ургантом

— Вспомните июль 2022 года, когда начался кастинг в мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Какой у вас был настрой? Были ли вы готовы, что этот проект выстрелит настолько сильно?

— Я хорошо помню это лето, когда общий настрой и обстановка вокруг были очень тягостными. И звонок от моего друга и учителя [актера и режиссера] Евгения Писарева с вопросом, не хочу ли я поставить мюзикл, был максимально неожиданным. Сами условия, что нам нужно было в кратчайшие сроки написать пьесу, придумать все художественные решения, провести кастинг и еще много чего, стали той самой амбициозной задачей, в которую можно было занырнуть с головой.

— Мюзикл сразу был рассчитан на «бродвейскую» схему с ежедневным прокатом?

— Да, компания «Бродвей Москва» уже много лет работает по этой схеме, команда сделала множество спектаклей по лицензиям, а теперь уверенно перешла на авторские мюзиклы.

— Где вы искали исполнителей главных ролей? Три актерских состава предполагались изначально?

— Так как я сам выпускник Школы-студии МХАТ, то для меня в понятии «музыкальный театр» слово «театр» не менее важно, чем «музыкальный». В момент кастинга мы утвердились в идее, что принципалов (так в мюзиклах называют исполнителей главных ролей) придется искать среди артистов драматических театров с условием, что у них за время репетиций есть шанс подтянуть вокальные навыки до нужного уровня. И так как все наши ребята плотно задействованы в своих родных репертуарных театрах, то три состава это тот минимум, который нам необходим.

— Много ли артистов заявились на онлайн-прослушивание? Насколько было сложно подобрать тех самых ребят, которые стали настоящими звездами?

— В компании «Бродвей Москва» есть потрясающая команда и опыт проведения таких кастингов. И я благо был освобожден от чтения и отсмотра тысяч онлайн-заявок, которые приходили к ним. Я встречался с ребятами уже очно — сперва на вокальном, затем на танцевальном и драматических турах. Искать главных героев для театра, особенно парней, всегда очень сложно. Точно так же каждый год приемные комиссии в театральных училищах молятся о чуде. А некоторых ребят приглашал я лично, это молодые артисты МХТ, Театра им. Пушкина, я их хорошо знаю, так как это наши бывшие студенты.

— Стал ли кто-то из артистов мюзикла для вас особенным открытием?

— Самым большим открытием для меня стала та труппа, которую мы собрали в так называемый ансамбль. Это парни и девушки, которые выходят на сцену каждый вечер (в отличие от принципалов), а иногда и по два раза в день. Они играют сразу несколько ролей и делают это на неизменно высоком уровне. И плюс есть еще чародеи мюзиклов: свинги — уникальные артисты, которые знают каждую линейку в спектакле хореографически и музыкально — и готовы в любой момент заменить любого, так как the show must go on (шоу должно продолжаться).

— Песня «Ничего не бойся, я с тобой» — не самая популярная у группы «Секрет». Почему именно она была выбрана основной темой мюзикла?

— Когда я впервые встретился с продюсером мюзикла Дмитрием Богачевым, этой песни не было в списке, на основе которого предполагалось делать спектакль. Нужно было найти по методу капитана Врунгеля тот трек, который даст название нашему кораблю. Наверняка возможны истории под названием «Привет» или «Домой», но это, как говорится, совсем другая история.

Фактически сразу я предложил Диме именно «Ничего не бойся, я с тобой» как заглавную песню, которая, кстати, одна из самых любимых мною песен «Секрета». Просто это именно та история, которую мне хотелось рассказать. Дима достаточно долго опасался этого названия, ибо его десятилетний продюсерский опыт научил, что успех сопутствует спектаклям с более лаконичными названиями (взять хотя бы легендарные «Шахматы»). Но надеюсь, что наш результат излечил этот страх.

— Сколько раз вы посмотрели мюзикл?

— Слишком много. Но порою мне кажется, что слишком мало. После премьеры «крестная фея» нашего спектакля Евгений Писарев сказал: «А теперь уйди и не появляйся месяц, дай спектаклю жить без тебя». Если бы не он, я бы по-прежнему сидел на каждом показе и строчил тонны замечаний.

— Известно ли, как долго будут продолжаться показы мюзикла? Не угасает ли к нему интерес публики?

— В наш век все оцифровано, и можно с точностью до человека сказать, сколько людей посмотрели нашу историю. Люди, которые имеют доступ к этим данным, утверждают, что спектакль побил все известные в этой стране рекорды. По количеству аншлагов подряд, по людям посмотревшим и так далее. Так что сравнить его пока ни с чем нельзя, чтобы строить прогнозы. Но эта пока уникальная только для нашей страны ситуация. Ведь на Бродвее есть спектакли, которые живут десятилетиями. Посмотрим.

— Гастроли труппы с мюзиклом на большие расстояния нерентабельны?

— Это очень сложный вопрос. Технически спектакль настолько сложен, что его можно только разобрать за месяц, перевезти куда-то и там встать на месяцы. И чтобы найти площадку, где мы поместимся, нужно тоже очень постараться.

— Почему вы выбрали для работы именно жанр мюзикла?

— Мне кажется, сейчас такое время, когда людям (и мне в первую очередь) нужны спектакли о самом главном. Анестезия сердца, которая заливает в вас надежду. С азбучными, детскими истинами, что добро — это хорошо, а зло — это плохо. И любить лучше, чем ненавидеть. А жанр мюзикла и появился на свет в темные времена прошлого века, чтобы напоминать об этом людям.

— Можете ли вы представить мюзикл без хэппи-энда? Имеет ли такой сюжет шансы на успех?

— Я уверен, что это возможно, — и более того, таких примеров в мировом театре множество. Другой разговор, что это как на Бродвее, когда в ряд на одной афише будут висеть десять «Ничего не бойся, я с тобой», люди захотят и чего-то кисленького.

— Есть ли у вас режиссерская мечта воплотить на сцене какую-то определенную историю?

— Конечно. Но мы в театре люди суеверные, так что я нем как рыба.

— Расскажите о ваших ближайших творческих планах.

— Сейчас у меня в разработке несколько больших музыкальных спектаклей. Проблемы в площадках, которые готовы принять такие амбициозные проекты.

— В 2007 году вы получили актерское образование, но решили переключиться на режиссуру. Почему?

— Я был принят в МХТ в качестве актера и много лет именно им и служил. Но с первого же года я как ассистент режиссера выпустил музыкальный спектакль «Конек-Горбунок». Так постепенно и двинулся в этом направлении

— Через несколько лет после окончания Школы-студии МХАТ вы работали там педагогом. Как долго это продолжалось, сколько курсов вы выпустили? Чем вам запомнился этот период?

— Я абсолютный фанат Школы-студии — как явления и как идеи. Сперва я стал ходить на занятия к своим мастерам Козаку и Брусникину. А затем была полноценная работа на двух курсах Евгения Писарева.

Также я делал дипломный спектакль «Доходное место» на первом выпуске школы Олега Табакова. В целом я это дело обожаю, это то, что не дает тебе отрываться от жизни, продлевает юность. Однажды, я уверен, вернусь к этому делу.

— Еще одна веха вашей биографии — работа режиссером шоу «Вечерний Ургант». Сколько лет вы были заняты этим проектом? Что вам дала эта работа? Общаетесь ли вы с самим Ургантом?

— Я режиссер «Вечернего Урганта» последние пять лет. Сам Ваня и вся команда — это лучшее, что могло случиться в жизни. Имею дерзость считать Ивана своим другом, и у нас планов громадье.

— В соцсетях вы рассказывали о дружбе с Полиной Гагариной. Поддерживаете ли вы общение сейчас?

— Полина — однокурсница моей жены, крестная мать нашей дочери. И тем самым наши дороги проходят очень рядышком, а порою сливаются воедино.