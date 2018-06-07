«Хороший принцип»: подоходный налог не повысят

Президент Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, но признал, что пока «рост скромный, небольшой».

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Он также подчеркнул, что дальнейший рост — гарантирован, а страна вышла из «черной полосы».

«Если говорить такими категориями: белое, черное, серое — в какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета», — сказал, в частности, Путин.

В том, что российская экономика продолжит рост, практически никто из экономистов не сомневается. Вопрос только в масштабах этого роста. Президент в своем «майском указе» поставил задачу выйти на темпы роста выше мировых. По прогнозу МВФ, в этом году мир вырастет на 3,8%. Между тем, по оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, Россия покажет по итогам года 1,7%. По расчетам ЦБ, в 2019-2021 годах темпы роста составят 1,5-2%, что далеко от президентских целей.

На вопрос, способен ли нынешний кабмин во главе с Дмитрием Медведевым обеспечить рывок, Владимир Путин ответил, что «я думаю, у нас оптимальный состав правительства».

Программу стимулирования экономического роста правительство должно подготовить к октябрю этого года. Он добавил, что он выступает за персонификацию ответственности министров за реализацию экономических планов.

Президент также подчеркнул, что России нужно найти 8 трлн руб. на реализацию планов развития экономики. Будут ли в этой связи повышаться налоги, до конца непонятно. Ясность появилась по двум пунктам: налог с продаж вводиться не будет, а повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признано нецелесообразным.

«Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. На первый взгляд, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой. То есть кто больше получает дохода, тот должен больше и платить. Практика — она сложнее, чем вот эти теоретические формулы», — отметил президент.

По его мнению, как только вводится прогрессивная шкала, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают «различными способами скрывать эти доходы».

«Начинаются сразу зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным», — резюмировал Владимир Путин.

Стоит отметить, что долгое время чиновники категорически отрицали факт обсуждения темы повышения подоходного налога. Нынешняя плоская ставка в 13% действует с 2001 года. В марте этого года стало известно, что правительство рассматривало сценарий ее повышения до 15%.

Альтернативой повышения НДФЛ «для всех» является введение прогрессивной шкалы. В Госдуме уже есть полностью готовые законопроекты. Но Минфин, а теперь и президент, эти инициативы не поддерживает.

«Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13%, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство», — отмечал недавно Антон Силуанов.

В тоже время, многие экономисты поддерживают переход к прогрессивной шкале. Ее введение пополнит бюджет, к тому же международные тренды находятся именно в этой плоскости, говорил ранее «Газете.Ru» главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

«Но не надо забывать о теневом секторе, поэтому завышать ставку все же не стоит. Зато усилить администрирование — вполне. Я считаю, что при соблюдении данных позиций мы можем рассчитывать на положительный результат», — считает экономист.

Впрочем, сейчас в этой дискуссии поставлена точка, по крайней мере, на несколько лет. Что касается налога с продаж, по мнению президента, его возвращение (налог действовал до 2004 года) также нецелесообразно.

Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и в конечном итоге на граждан, и это «неизбежно приведет к росту инфляции». «Все это вместе убедило нас в том, что введение этой нормы нецелесообразно», — сказал Путин.

Ключевой вопрос в том, что поменяется в налоговой системе, Владимир Путин оставил без ответа.

«Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и которые должны быть приняты. Я вперед не буду забегать, давайте дождемся этих решений. Они состоятся в самое ближайшее время», — закрыл тему президент.