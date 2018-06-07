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«Хороший принцип»: подоходный налог не повысят

Путин считает, что Россия вышла из «черной полосы»

Президент Владимир Путин заявил, что повышение подоходного налога «признано не целесообразным», поскольку может привести к росту теневых зарплат, и фискальный результат окажется почти нулевым. Ранее с такой же позицией выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, президент подтвердил, что налог с продаж вводиться не будет, так как это разгонит инфляцию. Но подробностей налоговых решений, которые готовит правительство, Путин раскрывать не стал.

Президент Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, но признал, что пока «рост скромный, небольшой».

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Он также подчеркнул, что дальнейший рост — гарантирован, а страна вышла из «черной полосы».

«Если говорить такими категориями: белое, черное, серое — в какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета», — сказал, в частности, Путин.

В том, что российская экономика продолжит рост, практически никто из экономистов не сомневается. Вопрос только в масштабах этого роста. Президент в своем «майском указе» поставил задачу выйти на темпы роста выше мировых. По прогнозу МВФ, в этом году мир вырастет на 3,8%. Между тем, по оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, Россия покажет по итогам года 1,7%. По расчетам ЦБ, в 2019-2021 годах темпы роста составят 1,5-2%, что далеко от президентских целей.

На вопрос, способен ли нынешний кабмин во главе с Дмитрием Медведевым обеспечить рывок, Владимир Путин ответил, что «я думаю, у нас оптимальный состав правительства».

Программу стимулирования экономического роста правительство должно подготовить к октябрю этого года. Он добавил, что он выступает за персонификацию ответственности министров за реализацию экономических планов.

Президент также подчеркнул, что России нужно найти 8 трлн руб. на реализацию планов развития экономики. Будут ли в этой связи повышаться налоги, до конца непонятно. Ясность появилась по двум пунктам: налог с продаж вводиться не будет, а повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признано нецелесообразным.

«Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить, в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. На первый взгляд, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой. То есть кто больше получает дохода, тот должен больше и платить. Практика — она сложнее, чем вот эти теоретические формулы», — отметил президент.

По его мнению, как только вводится прогрессивная шкала, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают «различными способами скрывать эти доходы».

«Начинаются сразу зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным», — резюмировал Владимир Путин.

Стоит отметить, что долгое время чиновники категорически отрицали факт обсуждения темы повышения подоходного налога. Нынешняя плоская ставка в 13% действует с 2001 года. В марте этого года стало известно, что правительство рассматривало сценарий ее повышения до 15%.

Альтернативой повышения НДФЛ «для всех» является введение прогрессивной шкалы. В Госдуме уже есть полностью готовые законопроекты. Но Минфин, а теперь и президент, эти инициативы не поддерживает.

«Мы считаем, что у нас низкий уровень налогообложения граждан и отсутствие возможностей для уклонения, махинаций. И 13%, которые последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения. Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство», — отмечал недавно Антон Силуанов.

В тоже время, многие экономисты поддерживают переход к прогрессивной шкале. Ее введение пополнит бюджет, к тому же международные тренды находятся именно в этой плоскости, говорил ранее «Газете.Ru» главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

«Но не надо забывать о теневом секторе, поэтому завышать ставку все же не стоит. Зато усилить администрирование — вполне. Я считаю, что при соблюдении данных позиций мы можем рассчитывать на положительный результат», — считает экономист.

Впрочем, сейчас в этой дискуссии поставлена точка, по крайней мере, на несколько лет. Что касается налога с продаж, по мнению президента, его возвращение (налог действовал до 2004 года) также нецелесообразно.

Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и в конечном итоге на граждан, и это «неизбежно приведет к росту инфляции». «Все это вместе убедило нас в том, что введение этой нормы нецелесообразно», — сказал Путин.

Ключевой вопрос в том, что поменяется в налоговой системе, Владимир Путин оставил без ответа.

«Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и которые должны быть приняты. Я вперед не буду забегать, давайте дождемся этих решений. Они состоятся в самое ближайшее время», — закрыл тему президент.