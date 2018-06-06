Виновата зима: почему регионы завалили стройку

Более четверти российских регионов продолжают испытывать спад в промышленности, сельском хозяйстве и секторе услуг, говорится в исследовании Института комплексных и стратегических исследований (есть в распоряжении «Газета.Ru»). При этом в строительстве спад в более чем в половине субъектов.

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Согласно опубликованным ранее данным Росстата, в первом квартале этого года ситуация с выпуском в основных секторах экономики (сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению) улучшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Так, если в промышленности в первом квартале этого года рост был на уровне всего 0,1%, то в 2018 году — 1,9%. Сельское хозяйство выросло на 3,5% в этом году, тогда как в 2017 году — на 0,9%. Услуги населению увеличились на 1,4%, тогда как в 2017 году — на 0,2%.

Темпы роста оборота розничной торговли, в отличие от первого квартала прошлого года, когда они упали на 1,6%, стали также положительными (2,2%).

Строительство, правда, упало в этом году на 4%, тогда как в прошлом году показатель падения был еще хуже (- 4,3%).

При этом, как отмечают в ИКСИ,

если посмотреть на разбивку данных по регионам, то ситуация уже не покажется такой оптимистичной.

Хотя оборот розничной торговли вырос в 78 регионах, то в 5 он все равно сократился. Так, сокращение оборота произошло в Республике Дагестан (-5,3%), Ивановской области (-5%), Республике Ингушетия (-3,9%), а также в Республике Хакасия (-0,7%) и Чеченской Республике (-0,6%).

Кроме того, еще в двух субъектах — в Республике Тыва и Омской области – темпы роста оборота розничной торговли оказались нулевыми.

В промышленности спад выпуска был отмечен в более чем четчерти регионов. В целом если в первом квартале прошлого года рост выпуска был зафиксирован в 69 регионах, а спад – в 15 регионах, то в этом году рост наблюдался в 61 регионе, а спад – в 24 субъектах.

Например, в Тульской области падение объема промышленного производства достигло 16% в годовом выражении, в Ненецком АО – 11,6%.

Если смотреть на сельское хозяйство, то спад наблюдается в 35% регионах, а рост в 65%, отмечается в обзоре. Во Владимирской области, например, сельское хозяйство упало на 1,6%, а в Ивановской области на 0,9%.

Количество регионов, в которых темпы строительства упали, и вовсе увеличились по сравнению с прошлым годом. Так, в 2017 году их было 47, а в этом году 49. Средний темп падения объема строительных работ по этим регионам составил 22,5% в годовом выражении, что примерно соответствует показателям прошлого года.

«При этом из-за небольшого объема работ в секторе строительства, характерного для некоторых регионов, один и тот же регион в

одном квартале может оказаться в числе регионов с высокими темпами роста, а в другом – в числе регионов с высокими темпами спада. Так, Курганская область, где в первом квартале 2018 года падение объемов строительных работ достигло 58,1% в годовом выражении, годом ранее была в числе регионов с крайне высокими темпами роста строительства (в первом квартале 2017 года объем строительных работ в Курганской области вырос на 46,2%)», — поясняется в обзоре.

В целом, как подсчитали в ИКСИ, если обобщить данные по спаду выпуска в 5 секторах экономики (сельскому хозяйству, промышленности, строительству, розничной торговли и предоставляемых населению платных услугах), то

хуже всего ситуация во Владимирской, Ивановской и Омской областях.

При этом из этих регионов в сельском хозяйстве больше всего спад в Омской области (-2,5%), в промышленности и предоставлении платных услуг населению — во Владимирской области (-3,4% и 3,3%), в строительстве и розничной торговле в Ивановской области (-47,4% и -5% соответственно).

Как поясняет главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров, спад в строительстве вызвала более холодная зима, чем в 2017 года, завершение строек к чемпионату мира, а также жесткая бюджетная политика, которая привела к замораживанию или к отказу от целого ряда инвестиционных проектов.

Аналитик «Финам» Алексей Коренев поясняет, что строительство крайне инертная отрасль, где оборачиваемость средств составляет несколько лет, и большое влияние на темпы застройки оказывают изменения в законодательстве.

В частности, на строительных рынок сильно повлияли поправки в федеральный закон 214-ФЗ о долевом строительстве, внесенные 1 июля, а также закон 218-ФЗ, которые существенно ограничил возможности застройщиков.

«Грядущий отказ от долевого строительства с переходом на форму проектного финансирования отчасти вызвал ускорение темпов строительства новых объектов, поскольку застройщики пытались успеть заложить как можно большее количество новых жилых комплексов до введения в действие поправок (многие жилые комплексы начали строиться «про запас», неизбежно повлияв на сроки ввода уже строившихся к тому моменту объектов). Также это привело к вымыванию с рынка относительно некрупных и неустойчивых в финансовом плане застройщиков, что неизбежно сказалось и на общих объемах вводимого жилья», — говорит эксперт.

При этом в сельском хозяйстве наметилось некоторое «перепроизводство в отдельных сегментах», что и вызвало спад, считает Коренев.

«В сельском хозяйстве продолжающееся укрепление позиций сильнейших агрохолдингов, что снижает конкурентные возможности небольших фермерских хозяйств. Также на спад в отрасли в ряде регионов России оказывает влияние снижение уровня поддержки аграриев со стороны государства - это, например, изменение схем субсидирования, сокращение объемов федеральных средств и удлинение сроков сдачи анонсированных ранее проектов», — поясняет генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов

По словам Владимира Тихомирова, все же слабые данные первого квартала — это не начало сползания экономики в новую рецессию. Рост ВВП в этом году может составить около 1,8%, упокаивает эксперт.