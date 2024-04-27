Российский военный сбил украинский дрон мешком

Боец российской армии сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненого сослуживца. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что беспилотник сбил боец 3-го стрелкового батальона 91-го отдельного стрелкового полка рядовой Хатамов из Узбекистана.

«Проявив мужество и солдатскую находчивость, рядовой Хатамов сбил вражеский БПЛА своим вещмешком, обеспечив успешную эвакуацию боевого товарища», — сказано в сообщении.

26 апреля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что освобождение Авдеевки российскими войсками вызвало панику на Западе, поскольку там надеялись, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут удержать оборону.

В этот же день стало известно, что российская армия ударила ракетами по зданию в Харькове, где находились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры.

Также ВС РФ поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи (Харьковская область).

Ранее польский генерал сообщил об одной из главных целей ВС РФ на Украине.