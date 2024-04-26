Военная операция на Украине, день 793-й

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале написал, что в результате обстрела многоквартирного дома в городе Токмаке полностью разрушены четыре квартиры.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с агентством DPA заявил, что он выступает за поставку крылатых ракет Taurus на Украину.
Инженеры Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова разработали компактный и недорогой прибор для обнаружения беспилотников в радиусе двух километров, рассказал ТАСС инженер парка высоких технологий ГГНТУ Ибрагим Елсаев. Устройство можно разместить на одежде, оно будет оповещать о приближении дронов.
Группировка западных войск, сосредоточенных у границ России и Белоруссии, сейчас стала максимальной за последние 20 лет, заявил ТАСС первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.
По данным РИА Новости, украинские дроны и артиллерия наносят удары по домам мирных жителей на подконтрольной РФ территории Харьковской области.
❗️Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что под завалами после удара ВСУ по Токмаку может оставаться один человек, ранены четверо.
Операторы FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота поразили опорные пункты ВСУ в районе Угледара — ТАСС
По данным «Страна.Ua», в Одессе сотрудники военкомата все утро проверяют маршрутки. Они ищут потенциальных военнослужащих.
Газета Politico выяснила, что американские власти планируют выделить $6 млрд на военные контракты для поставок оружия Украине.
«По словам одного из официальных лиц и еще одного источника, знакомого с планированием, контракт будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, дроны, средства борьбы с дронами и ракеты «воздух-воздух», которые будут установлены на истребителях», — говорится в материале.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что украинские военные отступили с позиций на одном из стратегически важных укрепрайонов в Красногоровке. По его словам, вооруженные формирования Украины не смогли выдержать давления ВКС и артиллерии, поэтому были вынуждены покинуть свои позиции. Советник отметил, что населенный пункт подвергается давлению сразу с нескольких направлений.
❗️Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что ВСУ отказались от использования американских танков M1 Abrams в зоне боевых действий из-за высокой уязвимости машин перед российскими дронами.
Белоруссия прописала в новой военной доктрине, что считает недопустимой развязывание агрессии против другой страны. В случае возникновения агрессии против республики или ее союзника белорусская сторона рассмотрит возможность задействования военной силы «только после исчерпания возможностей использования политико-дипломатических, правовых, экономических, информационных, идеологических и других мер в интересах обеспечения военной безопасности и обороны».
⚡️Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева задержали по подозрению в убийстве семерых человек в Херсонской области, сообщил РБК со ссылкой на источник в полиции.
24 апреля в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка обнаружили несколько останков с огнестрельными ранениями и ожогами. По данным РИА Новости, среди погибших глава сельской администрации Любовь Тымчак, хозяйка одного из частных домов, трое жителей и, возможно, двое силовиков.
Подозреваемые признались в убийстве. Они якобы хотели поселиться в Абрикосовке, но Тымчак отказала им в этом, за что ее застрелили. Затем злоумышленники подожгли два дома и планировали сделать то же самое с третьим.