Военная операция на Украине, день 793-й

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⚡️Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева задержали по подозрению в убийстве семерых человек в Херсонской области, сообщил РБК со ссылкой на источник в полиции.

24 апреля в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка обнаружили несколько останков с огнестрельными ранениями и ожогами. По данным РИА Новости, среди погибших глава сельской администрации Любовь Тымчак, хозяйка одного из частных домов, трое жителей и, возможно, двое силовиков.

Подозреваемые признались в убийстве. Они якобы хотели поселиться в Абрикосовке, но Тымчак отказала им в этом, за что ее застрелили. Затем злоумышленники подожгли два дома и планировали сделать то же самое с третьим.