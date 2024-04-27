Блинкен полетит в Израиль после Китая

На фоне напряженности в отношениях между США и Израилем, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен летит с визитом в еврейское государство. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Помимо внутренних американо-израильских разногласий, Блинкен также собирается обсудить практически сорванные соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве. В центре обсуждения, как предполагается, будет ситуация на юге сектора Газа, в городе Рафах, где скопилось огромное количество беженцев.

До этого в письме в адрес спикера палаты представителей Майка Джонсона госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против военных подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на то, что они совершили грубые нарушения прав человека в отношении палестинцев.

Ранее США выделили гуманитарную помощь Газе в размере $1 млрд и обязали Израиль доставить ее.